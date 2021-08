Duke Nukem Begins - zwiastun anulowanego prequela trafił do sieci. Zobacz wideo

fot. youtube.com

Ponad 13 lat temu studio Gearbox pracowało nad grą Duke Nukem Begins, która nigdy nie została wydana. Teraz jednak dostaliśmy możliwość zerknięcia na to, jak projekt ten mógł się prezentować. Wszystko za sprawą jednego z pracowników studia Janimation. Opublikował on w sieci wideo, które jest animacją obrazującą, jak miała wyglądać gotowa gra. Widać tutaj sporo zmian względem głównej serii, m.in. wydanego w 2011 roku Duke Nukem Forever.

Duke Nukem Begins przedstawiało akcję z perspektywy trzeciej osoby (z kamerą za plecami bohatera), a wideo sugeruje, że rozgrywka miała być bardzo zróżnicowana. W materiale pokazano m.in. strzelanie, walkę wręcz, starcia z potężnymi bossami, a nawet pościg na autostradzie i... tryb dla wielu graczy. Wszystko to przy akompaniamencie utworu Guerilla Radio od Rage Against the Machine.

Mężczyzna, który opublikował wideo napisał pod nim, że pracownicy Janimation włożyli mnóstwo pracy, by stworzyć jedno ze swoich najlepszych dzieł, jednak ostatecznie projekt został anulowany ze względu na kwestie prawne związane z marką Duke Nukem.