Powrót do przyszłości - Fox i Lloyd razem po 35 latach od premiery [FOTO]

Powrót do przyszłości to znana seria fantastycznych filmów przygodowych, która rozpoczęła się w 1985 roku. Fabuła skupia się na mężczyźnie znanym jako Marty McFly (Michael J. Fox), który w wyniku eksperymentu swojego przyjaciela, doktora Emmetta "Doca" Browna Christopher Lloyd), przenosi się w czasie przy pomocy wehikułu. Wydarzenie prowadzi do komicznych zwrotów akcji i stawia głównych bohaterów przed nie lada wyzwaniem. Seria doczekała się trzech filmów pełnometrażowych. Twórcą wszystkich trzech części jest Robert Zemeckis.

Lloyd spotkał się z dawnym protegowanym Michaelem J. Foxem (w filmie panowie razem odwiedzili rok 1955... a później też inne lata). Aktorzy sfotografowali się na charytatywnym turnieju pokera, z którego zyski będą przeznaczone Fundacji Michaela J. Foxa. Fundacja ta ma nadzieję na odnalezienie lekarstwa na chorobę Parkonsona. Fox mierzy się z nią od wielu, wielu lat.

Poniżej oryginalny wpis instagramowy ze zdjęciem, a następnie drugi, zestawiający aktorów ze zdjęciem z filmu.

Pierwsza część filmu miała swoją premierę 3 lipca 1985 roku i zarobiła ponad 381 milionów dolarów przy 19 milionach budżetu (rekord tamtego roku). Otrzymał trzy nominacje do Oscara, cztery do Złotych Globów i 5 do BAFTA.