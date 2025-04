Znana manga otrzyma nową aktorską adaptację. Są pierwsze zdjęcia

Fot. Materiały prasowe

Miecz zabójcy demonów (Demon Slayer) to obecnie jedna z najpopularniejszych mang, którą można śmiało postawić na półce z One Piece. W związku z tym wiele osób zastanawiało się, kiedy pojawi się aktorska adaptacja. Choć żaden film ani serial nie został potwierdzony, w Japonii powstała sztuka teatralna inspirowana tym tytułem. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z tej produkcji.

Miecz zabójcy demonów - przedstawienie teatralne [ZDJĘCIA]

Scenarzysta i reżyser Motoyoshi Tsuneywasu uczcił niedawną premierę w mediach społecznościowych, pisząc, że "wreszcie kurtyna się podnosi" i chwaląc obsadę. Ma również nadzieję, że widowni spodoba się fabuła tej sztuki, w której nie zabraknie bitewnych sekwencji.

W tym momencie wydaje się prawie nieuniknione, że Miecz zabójcy demonów – Kimetsu no Yaiba otrzyma w przyszłości inną aktorską adaptację. Istnieje potencjał, co udowodniło zainteresowanie widzów względem serialu One Piece czy Awatara: Legendy Aanga. To jedne z najpopularniejszych adaptacji anime na ten moment.

