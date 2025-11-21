placeholder
Klimatyczny zwiastun horroru Powrót do Silent Hill. Adaptacji gry pełna kultowych potworów!

Zwiastun filmu Powrót do Silent Hill wskazuje, że będziemy mieć z niezwykle wierną adaptacją gry. W zapowiedzi nie brakuje Piramidogłowego, strasznych Pielęgniarek oraz znanych postaci z Silent Hill 2.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  horror 
adaptacja gra zwiastun silent hill 2 Powrót do Silent Hill
Powrót do Silent Hill fot. Ashland Hill Media Finance // Bloody Disgusting // Cineverse
Powrót do Silent Hill, którego postprodukcja zakończyła się w lutym 2025 roku, długo musiał czekać na wyznaczenie daty premiery. Ostatecznie film trafi do kin 23 stycznia 2026 roku. Teraz dostaliśmy pełny zwiastun wyczekiwanego horroru.

Czytaj więcej: Silent Hill powróci po trzynastu latach do kin. Zapowiedź nowej adaptacji kultowej serii gier

Powrót do Silent Hill wierny grze

Powrót do Silent Hill jest oparty na grze Silent Hill 2. Zwiastun rozpoczyna się dokładnie tak jak historia w grze, gdy James Sunderland (w tej roli Jeremy Irvine) przyjeżdża do tego zamglonego miasteczka. Widzimy zmiany rzeczywistości, które pojawiały się w grze, a także kultowych wrogów: Piramidogłowego, Pełzające stwory czy przerażające Pielęgniarki. Jest też ukochana Jamesa Mary (Hannah Emily Anderson) i Eddie Dombrowski, w którego wciela się Pearse Egan. Można też dostrzeć Laurę, którą gra Evie Templeton. W tle słyszymy także charakterystyczną muzykę z gry. Pokazane sceny wskazują, że będzie to wierna adaptacja, choć producent Victor Hadida zapowiedział, że zobaczymy też nowe potwory, a historia będzie przystosowana do współczesnej widowni kinowej. Zobaczcie poniżej.

Powrót do Silent Hill - zwiastun

Powrót do Silent Hill - obsada, twórcy

Za reżyserię filmu odpowiada Christophe Gans, który napisał również scenariusz wraz z Williamem Josefem Schneiderem i Sandrą Vo-Anh. W obsadzie oprócz wyżej wymienionych znaleźli się Robert Strange (Piramidogłowy), Eve Macklin (Kaitlyn), Emily Carding (Dara), Martine Richards (Claudette). 

Powrót do Silent Hill - zdjęcia

Return to Silent Hill

arrow-left
Return to Silent Hill
fot. Cineverse
arrow-right

Powrót do Silent Hill - fabuła

Film opowiada o Jamesie (Irvine), człowieku załamanym po rozstaniu z jedyną prawdziwą miłością (Anderson). Kiedy tajemniczy list wzywa go z powrotem do Silent Hill w poszukiwaniu partnerki, znajduje niegdyś rozpoznawalne miasto, które zostało przekształcone przez nieznane zło. Gdy James schodzi coraz głębiej w ciemność, napotyka przerażające postacie. Zarówno znajome, jak i nowe twarze negatywnie wpływają na jego psychikę. Zaczyna kwestionować własne zdrowie psychiczne, próbując zrozumieć rzeczywistość i utrzymać się wystarczająco długo, by ocalić utraconą miłość.

Przypomnijmy, że w 2024 roku premierę miał remake Silent Hill 2, nad którym pracowało polskie studio Bloober Team. Odświeżona gra otrzymała wiele pochwał. Teraz zajmują się remake'm pierwszej części gry.  

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  horror 
adaptacja gra zwiastun silent hill 2 Powrót do Silent Hill
