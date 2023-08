Powrót do szkoły z nowymi laptopami ASUS Vivobook

fot. ASUS

Zbliżający się powrót do szkoły to doskonała okazja, aby zainwestować w narzędzie, które pomoże osiągnąć sukces w nauce. Dzięki laptopom ASUS Vivobook z łatwością sprostasz wymaganiom współczesnego środowiska edukacyjnego, czerpiąc jednocześnie przyjemność z korzystania z nowoczesnej technologii.

W roku szkolnym 2023/24 dzięki ASUS nauczanie wspomagane będzie nowoczesną technologią – pamiętamy przecież, że dobre przygotowanie to klucz do osiągnięcia sukcesu. Dla wszystkich, którzy poszukują laptopów łączących styl, wydajność i funkcjonalność, ASUS Vivobook będzie idealnym wyborem.

Vivobook to seria laptopów, które łączą innowacyjny design z potężną mocą obliczeniową. Zestawiając nowoczesne trendy z praktycznymi funkcjami seria Vivobook zapewnia nie tylko atrakcyjny wygląd, ale również wydajność, której potrzebujesz do skutecznego działania w szkolnych zadaniach. Wyposażone w najnowsze procesory i zaawansowane karty graficzne, te laptopy gwarantują płynne działanie nawet w przypadku bardziej wymagających zastosowań.

ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504)

VivoBook S 15 OLED to laptop stworzony z myślą o dynamicznej grupie młodych użytkowników z pokolenia Z, którzy poszukują sprzętu spełniającego konkretne wymagania: praca, nauka i rozrywka. Urządzenia te wyposażone zostały w 45-watowe procesory Intel Core H 13. generacji z technologią Intel® Evo™, który gwarantuje nawet 10h pracy baterii. Vivobook S to nie tylko mocne podzespoły, lecz także autorskie technologie jak np. ASUS IceCool dla lepszego chłodzenia, czy wiodące na świecie wyświetlacze Lumina OLED w formacie 16:10, o rozdzielczości 2.8K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Oprócz doskonałych parametrów technicznych Vivobook S jest także niezwykle wytrzymały i odporny wyzwania codziennego, mobilnego użytkowania. Został przetestowany zgodnie z najsurowszym, amerykańskim, wojskowym standardem wytrzymałości MIL-STD-810H.

Seria Vivobook S, dostępna w czterech atrakcyjnych wersjach kolorystycznych i wyprodukowana w 30% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR), z powodzeniem łączy modny wygląd i przyjazne dla użytkownika funkcje z mniejszym wpływem na środowisko.

Rewolucyjna wydajność jaką oferują zastosowane procesory – maksymalnie do 24-rdzeniowego procesora Intel Core i9-13900H 13. generacji – w serii ASUS Vivobook S umożliwia płynne strumieniowanie, pracę, naukę i rozrywkę. Procesor może pracować w trybie Performance przy TDP wynoszącym 45W – zawdzięczamy to technologii ASUS IceCool, która wykorzystuje zmodernizowane rurki cieplne 8 mm i 6 mm oraz wentylator IceBlade, które skutecznie przyspieszają odprowadzanie ciepła, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej mocy bez efektu throttlingu procesora. Do 16 GB pamięci RAM LPDDR5 4800 MHz i opcjonalny dyskretny układ graficzny Intel Arc™ A350M sprawiają, że całość działa bez opóźnień, podobnie jak dysk SSD PCIe® 4.0 o pojemności 1 TB, który zapewnia mnóstwo ultraszybkiej pamięci masowej na realizację wielu zadań.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED (T3304)

Z kolei Vivobook 13 Slate OLED (T3304) to nowa generacja 13,3-calowego, odłączanego laptopa 2 w 1, który sprawia, że korzystanie z komputera jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Żywiołowa stylistyka i wszechstronny design sprawiają, że Vivobook 13 Slate OLED to doskonały, wszechstronny laptop. Kombinacja znakomitego 13,3-calowego ekranu dotykowego OLED Dolby Vision Pantone® Validated i czterogłośnikowego systemu dźwiękowego Dolby Atmos® sprawia, że jest to idealny wybór do codziennej nauki i rozrywki.

Co więcej, komfort pracy, także tej twórczej podnosi poręczny rysik ASUS Pen 2.0 zgodny z MPP 2.0 z 4096 poziomami nacisku, czterema wymiennymi końcówkami i wygodnymi funkcjami Bluetooth® obsługiwanymi jednym kliknięciem za pomocą przycisku skrótu. Dzięki zastosowaniu nowego, ośmiordzeniowego procesora Intel® Core™, sprzęt ten jest o wiele szybszy i zapewnia dłuższy czas pracy na baterii niż jego poprzednik. Całość wspierana jest przez dysk SSD PCIe® o pojemności 512 GB i do 8 GB szybkiej pamięci LPDDR5. Magnetycznie mocowana klawiatura, duży touchpad i stojak umożliwiają dostosowanie urządzenia do każdej sytuacji. Użytkownicy mogą cieszyć się możliwością korzystania z dwóch portów USB-C®, gniazda audio i czytnika kart microSD.

Vivobook 13 Slate OLED jest wyposażony w nowe, przydatne funkcje, które ułatwiają codzienne korzystanie z urządzenia, w tym kamerę internetową FHD IR z technologią ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) i technologią redukcji szumów ASUS AI. Sam producent jest niezwykle zaangażowany w ochronę środowiska, co przejawia się w zastosowaniu w Vivobooku 13 Slate OLED opakowań w 100% nadających się do recyklingu, posiadających certyfikat FSC®. Wydajność energetyczna tego laptopa jest również wyższa od standardu ENERGY STAR®. Gwarancją trwałości laptopa są jego testy zgodne z najsurowszym amerykańskim standardem wojskowym MIL-STD-810, z wykorzystaniem aż 12 metod testowych i 26 procedur testowych.

Premierowy ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition

Wyjątkowa edycja laptopa Vivobook S 15 OLED BAPE® powstała jako efekt niezwykłej współpracy z marką odzieżową A BATHING APE® (BAPE®). Sprzęt w limitowanej edycji zachwyci zarówno entuzjastów mody ulicznej, jak i miłośników technologii. Jest to pierwszy w historii zestaw wyposażony w charakterystyczny wzór BAPE® Camo.

Edycja Vivobook S 15 OLED BAPE® oferuje prawdziwie unikatową i dotąd niespotykaną stylistykę, opartą na niepowtarzalnym motywie inspirowanym ikonicznym kamuflażem BAPE®. Model ten jest dostępny w dwóch przyciągających wzrok wersjach kolorystycznych: Green Camo i Blue Camo, które ozdabiają nie tylko samo urządzenie, lecz także towarzyszące mu akcesoria, takie jak kolekcjonerska figurka, myszka, torba i zestaw naklejek. To kompleksowe podejście doskonale oddaje esencję stylu BAPE®.

Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition to nie tylko atrakcyjny wygląd, lecz także wyjątkowa moc obliczeniowa, potwierdzona certyfikatem Intel® Evo™. Model ten jest wyposażony maksymalnie w procesor Intel Core™ i9-13900H 13. generacji, który gwarantuje niezrównaną szybkość i wydajność. Dodatkowo, posiada 16 GB pamięci LPDDR5 oraz niesamowity wyświetlacz OLED 2,8K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami i doświadczyć najwyższej jakości podczas codziennej pracy. Wyposażony w pojemną baterię 75 Wh, pozwala użytkownikom skutecznie wykonywać zadania niezależnie od lokalizacji, jednocześnie podkreślając ich wyjątkowy styl. ​Dostępny w polskiej sprzedaży już we wrześniu.

ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504F)

To ciekawy i przystępny cenowo laptop lifestyle'owy, pomagający wydajnie pracować, uczyć się i zapewnić rozrywkę w dowolnym miejscu.

Vivobook Go 15 OLED to lekkie i kompaktowe urządzenie wyposażone w najwyższej klasy wyświetlacz OLED oraz wysokiej jakości system dźwiękowy ASUS SonicMaster z technologią DTS Audio Processing. Przemyślane rozwiązania konstrukcji sprzętu, takie jak zawias o kącie odchylenia 180° sprawiają, że laptopy te są niezwykle stylowe i praktyczne w użytkowaniu. Ponadto, model ten został przetestowany pod kątem wytrzymałości pod kątem amerykańskiej klasy militarnej przy użyciu najsurowszych na świecie testów.

Za wysoką wydajność przy wykonywaniu dowolnych zadań odpowiadają tutaj procesory AMD Ryzen 5 z serii 7000, 16 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz dysk SSD PCIe® o pojemności 512 GB. Wśród innych udogodnień dla użytkownika warto wymienić klawiaturę ASUS ErgoSense, funkcję smart konferencji za pośrednictwem kamery internetowej HD z redukcją szumów ASUS 3D Noise Reduction (3DNR), redukcją szumów AI i fizyczną osłoną prywatności, a także szereg przydatnych aplikacji ASUS, w tym MyASUS, GlideX i ScreenXpert 3.