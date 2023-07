Smartfon ASUS Zenfone 10 – mały, ale wariat

Zenfone 10 zwiastuje nową erę, w której kompaktowość oznacza moc, bez kompromisów. Urządzenie napędzane jest flagowym procesorem Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform, a także wykorzystuje najnowsze technologie pamięci LPDDR5X i pamięci ROM UFS 4.0, zapewniając tym samym najwyższą wydajność. Co ciekawe czas pracy na baterii wydłużył się o prawie 13%1, bez zmiany jej pojemności. Wprowadzono również wygodne ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi2.

Moc zawsze pod ręką: kompaktowa konstrukcja 5,9" umożliwiająca obsługę jedną ręką, flagowy procesor Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform, pamięć RAM LPDDR5X, pamięć ROM UFS 4.0

Stabilność na wyciągnięcie ręki: Tylna kamera z 6-osiowym hybrydowym stabilizatorem gimbalowym 2.0; nowy adaptacyjny EIS; nagrywanie dźwięku przestrzennego 3D dla idealnych filmów wideo

Selfie jak na dłoni: Ulepszony przedni aparat 32 MP z sensorem RGBW i pikselami 1,4 μm osiąga znakomite rezultaty przy słabym oświetleniu

Wytrzymałość dostępna od ręki: Zwiększona wydajność energetyczna zapewniająca do 12,9% dłuższą żywotność baterii; nowa funkcja HyperCharge o mocy 30 W i bezprzewodowe ładowanie zgodne ze standardem Qi o mocy 15 W

Zastosowany w Zenfone 10 zaawansowany wyświetlacz AMOLED 144 Hz3 zapewnia niezwykle żywe kolory w każdych okolicznościach, zaś wyświetlany obraz cechuje się jeszcze lepszą jakością za sprawą współpracy z wiodącą firmą Pixelworks® zajmującą się przetwarzaniem obrazu.

System aparatów w Zenfone 10 przeszedł znaczną modernizację, włączając w to zastosowanie najnowszego, 6-osiowego hybrydowego stabilizatora gimbalowego 2.0 i nowoczesnych algorytmów umożliwiających nagrywanie niezwykle płynnych materiałów wideo. Aby rozpocząć nową generację mobilnych nagrań wideo, zastosowano również nowy system elektronicznej stabilizacji obrazu Adaptive EIS, a także funkcję nagrywania dźwięku przestrzennego 3D opartą na technologii OZO Audio. Znacząco zwiększono także możliwości robienia selfie, dzięki zastosowaniu przedniego aparatu o rozdzielczości 32 MP z czujnikiem RGBW i dużymi pikselami 1,4 μm, pozwalającymi na robienie doskonałych zdjęć przy słabym oświetleniu.

Zenfone 10 oferuje również jeszcze więcej inteligentnych rozwiązań, wykorzystujących zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, by wynieść komfort użytkowania na nowy poziom. Począwszy od zaawansowanych zmian w interfejsie użytkownika, a skończywszy na inteligentnych funkcjach aparatu, Zenfone 10 dostosowuje się do potrzeb i preferencji każdego użytkownika, sprawiając, że obsługa urządzenia staje się łatwa i intuicyjna.

Ten stylowy smartfon dostępny jest w pięciu odświeżonych kolorach, w tym w trzech nowych odcieniach inspirowanych harmonią barw kosmosu. Co ważne, powstał on również z myślą o zrównoważonym rozwoju, wykorzystując przyjazne dla środowiska materiały z biopoliwęglanu i zwiększając udział materiałów nadających się do recyklingu.

Moc zawsze pod ręką: kompaktowość idzie w parze z wydajnością

Do dzisiaj użytkownicy smartfonów musieli wybierać pomiędzy kompaktowym rozmiarem i dużą mocą – tymczasem Zenfone 10 zmienia dotychczasową rzeczywistość.

Smartfon zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze jedną ręką, wyposażono go we flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform oraz wysokowydajną pamięć RAM LPDDR5X 8533 Mb/s oraz pamięć ROM USF 4.0, dzięki czemu użytkownicy nie muszą już iść na żadne kompromisy, wybierając smartfon idealnie mieszczący się w dłoni. Dzięki funkcjom Snapdragon Elite Gaming™, Zenfone 10 oferuje prawdziwe wrażenia w grach mobilnych i zapewnia płynność pracy wielozadaniowej, by sprostać każdemu zadaniu.

ASUS Zenfone 10

Nowoczesny wyświetlacz AMOLED 144 Hz w Zenfone 10 oferuje niesamowitą precyzję odwzorowania kolorów z Delta E <1 i wyjątkowo płynne scrollowanie, a także pokrycie szerokiej palety barw sRGB na poziomie 151,9% i kinowej gamy DCI-P3 na poziomie 112%, co przekłada się na niezwykle żywe kolory wyświetlane na ekranie w każdych warunkach. Dzięki współpracy z wiodącą firmą Pixelworks, zajmującą się przetwarzaniem obrazu, jakość wyświetlanych obrazów jest na jeszcze wyższym poziomie, a precyzja odwzorowania kolorów nie ma sobie równych na całym świecie.

Zenfone 10 jest również bardzo stylowy, dzięki trzem nowym kolorom zainspirowanym kosmosem – Aurora Green, Eclipse Red i Comet White – które dołączają do popularnych już kolorów Starry Blue i Midnight Black.

ASUS Zenfone 10

Kochamy naszą planetę, podobnie jak Zenfone 10. Jego przyjazna dla środowiska tylna pokrywa z biopoliwęglanu4 redukuje wykorzystanie petrochemikaliów i pomaga w naszej misji minimalizowania śladu węglowego. Także opakowanie w jeszcze większym stopniu nadaje się do recyklingu, ponieważ wykorzystano w nim papier z recyklingu i tusz na bazie soi.

Stabilność na wyciągnięcie ręki: 6-osiowy hybrydowy stabilizator gimbalowy 2.0

Druga generacja 6-osiowego hybrydowego stabilizatora gimbalowego 2.0 w tylnym aparacie 50 MP sprawia, że nagrywane filmy są jeszcze bardziej wolne od drgań i rozmyć, nawet gdy obiektyw aparatu pozostaje w ruchu. Ten innowacyjny gimbal OIS monitoruje wszystkie ruchy Zenfone 10 w dowolnym kierunku i wykorzystuje te informacje do regulacji całego modułu kamery w czasie rzeczywistym. Może kompensować przesunięcia do +/- 3°, pomagając wygładzić nagrania nawet najbardziej szalonych akcji bez zniekształceń obrazu i efektu „ghostingu”. Wszystko to w połączeniu z ultraszybkim autofokusem – który błyskawicznie ustawia ostrość i płynnie reaguje na zmiany – oraz sprzętowymi algorytmami EIS zapobiegającymi drganiom, sprawia, że Zenfone 10 zapewnia superpłynne, profesjonalnie wyglądające ujęcia wideo, niezależnie od fotografowanej sceny.

6-osiowy hybrydowy stabilizator gimbalowy 2.0 został wyposażony w najnowszą technologię Adaptive EIS, która zapewnia doskonałą ochronę przed drganiami. Korzysta ona z wbudowanego żyroskopu do wykrywania ruchu, umożliwiając dynamiczne dostosowywanie rozmiaru pola widzenia, tak by nagrywane filmy pozostały stabilne w każdym momencie.

Technologia OZO Audio daje użytkownikom wybór między eliminacją szumu wiatru w celu uzyskania krystalicznie czystych nagrań w plenerze, a przechwytywaniem realistycznego dźwięku przestrzennego 3D Surround.

Możliwości fotograficzne zostały jeszcze bardziej ulepszone dzięki dostępowi do trybu Light Trail i funkcji Quick Shot, nawet gdy ekran telefonu pozostaje wyłączony. Quick Shot to nowa funkcja, która pozwala użytkownikom na natychmiastowe zrobienie zdjęcia za pomocą dwukrotnego naciśnięcia klawisza głośności.

Selfie jak na dłoni: Przedni aparat 32 MP z sensorem RGBW

Udoskonalony przedni aparat 32 MP w Zenfone 10 jest od teraz wyposażony w sensor RGBW z dużymi pikselami o rozmiarze 1,4 μm, co zapewnia mu wyjątkową skuteczność przy słabym oświetleniu. Do tradycyjnych pikseli RGB dodano również białe piksele, poprawiając tym samym jakość zdjęć wykonywanych przy słabym oświetleniu. Podczas wykonywania selfie w nocy lub w zamkniętych pomieszczeniach za pomocą Zenfone 10, obiekty na pierwszym planie mają naturalne zabarwienie skóry, wyraźne kontury oraz dobrze zarysowane światło i cienie. Nie zapomniano również o tle, którego oświetlenie i szczegółowość pozostają również w pełni zachowane.

Pozostałe tryby aparatu zostały również ulepszone. Tryb portretowy wzbogacono o elastyczniejsze opcje zoomu, zaś tryb Light Trail pozwala teraz na robienie profesjonalnych zdjęć z wolnej ręki, bez konieczności korzystania ze statywu.

Wytrzymałość dostępna od ręki: Dłuższy czas pracy na baterii, nowe możliwości ładowania

Dzięki wykorzystaniu energooszczędnego procesora i podzespołów, czas pracy Zenfone 10 na baterii wydłużył się nawet o 12,9%, mimo że posiada on baterię o tej samej pojemności 4300 mAh, co jego poprzednik.

Dodano również nową funkcjonalność HyperCharge o mocy 30 W, zapewniającą maksymalną efektywność ładowania, natomiast dla większej wygody Zenfone 10 obsługuje teraz również ładowanie bezprzewodowe realizowane za pośrednictwem dowolnej ładowarki bezprzewodowej zgodnej ze standardem Qi.

Dostępność i cena

ASUS Zenfone 10 jest już dostępny w Polsce w cenie rozpoczynającej się od 3799 zł.

Z okazji premiery, producent przygotował też specjalną promocję: każdy, kto zdecyduje się na zakup wybranych modeli Zenfone 10 w przedsprzedaży, może kupić je taniej nawet o 300zł! Model Zenfone 10 z 8GB pamięci RAM i 256GB pamięci ROM dostępny będzie w cenie 3799 zł (standardowa cena 3999 zł), natomiast Zenfone 10 z 16GB pamięci RAM i 512GB pamięci ROM dostępny będzie w cenie 4199 zł (standardowa cena 4499 zł). Oferta obowiązuje do 22 lipca 2023 r lub do wyczerpania zapasów.

1 W porównaniu z poprzednim modelem Zenfone 9, przy użyciu mocno obciążającego testu wydajności. Wyniki testów zostały dostarczone przez laboratoria ASUS, rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia.

2 Technologia bezprzewodowego ładowania Zenfone 10 ma maksymalną moc 15 W i jest zgodna ze standardem Qi EPP. Podczas korzystania z ładowania bezprzewodowego w Zenfone 10 należy upewnić się, że ładowarka bezprzewodowa uzyskała certyfikat Qi EPP i obsługuje standard QC 2.0, by uzyskać optymalną szybkość ładowania. Na szybkość ładowania mogą wpływać różne czynniki, takie jak sposób użytkowania podczas ładowania, stan baterii, temperatura otoczenia lub kompatybilność urządzeń ładujących. Rzeczywista prędkość ładowania może się różnić i może być wolniejsza.

3 Częstotliwość odświeżania 144 Hz można włączyć tylko w Game Genie podczas grania w gry mobilne.

4 Biopochodny poliwęglan jest stosowany tylko w modelach Eclipse Red, Comet White i Aurora Green.