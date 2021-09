Powstał oficjalny kostium cosplay'owy z gry Among Us

Źródło: Amazon

Among Us nie wyróżnia się na tle konkurencji ani oszałamiającą szatą graficzną, ani skomplikowanym modelem rozgrywki. Największym atutem gry są emocje wywoływane podczas poszukiwania i eliminowania zdrajcy wśród naszej cyfrowej załogi. To jedna z tych gier, która przyciąga do siebie przede wszystkim wyjątkową społecznością.

Twórcy postanowili uszczęśliwić miłośników tej niepozornej produkcji w najlepszy możliwy sposób. Wypuszczając na rynek stroje, dzięki którym każdy z nas będzie mógł wcielić się w zdrajcę członka załogi Among Us.

Oto jak prezentują się w pełnej krasie:

Kostiumy wyposażono w system automatycznego nadmuchiwania, dzięki czemu szybko i sprawnie nadamy im charakterystyczny, obły kształt. Dostępne są w dwóch uniwersalnych rozmiarach przeznaczonych dla dzieci oraz dorosłych graczy. Potencjalni zdrajcy mogą wybrać jeden spośród czterech dostępnych kolorów.

Warto zwrócić także uwagę na jedną dość istotną różnicę w konstrukcji kostiumów dla dzieci oraz dorosłych. W mniejszym modelu twarz przesłonięto przezierną siatką, zaś w większym zamontowano przesłonę odbijającą zewnętrzne światło, dzięki czemu postronni obserwatorzy nie będą w stanie odgadnąć, kto skrywa się za tym strojem.

Kostiumy w pierwszej kolejności trafiły do zasobów firmy Amazon, gdzie sprzedawane są w cenie 40 dolarów za mniejszy rozmiar i 45 dolarów za większy. Niestety, w momencie pisania tego artykułu cała partia rozeszła się na pniu. Pewnie jakiś zdrajca wykupił je wszystkie, aby zepsuć nam haloweenowe przebieranki.