Powstało tetrisowe battle royale na Game Boya

Źródło: YouTube / stacksmashing

Mimo iż GameBoy był projektowany z myślą o tytułach dla jednego gracza, dzięki kablowi Game Boy Link część produkcji pozwalała zmierzyć się z naszymi znajomymi. YouTuber stacksmashing postanowił wykorzystać tę furtkę, aby stworzyć wieloosobową grę sieciową, do której mogłoby dołączyć wielu graczy z całego świata.

Z technologicznego punktu widzenia sprzęt nie jest oczywiście przystosowany do takich zadań, ale stacksmashing znalazł sposób, aby obejść ten problem. Na początku wykorzystał wsteczną inżynierię, aby zrozumieć, w jaki sposób dane są przesyłane pomiędzy dwoma konsolami, a następnie opracował przejściówkę na bazie mikrokomputera Raspberry Pi Pico, która pozwoliła łączyć Game Boye za pośrednictwem internetu.

To był jednak dopiero pierwszy krok na drodze do celu. W następnym kroku trzeba było postawić serwer, który połączy ze sobą graczy z całego świata. Na pierwsze gameboy’owe battle royale stacksmashing wyznaczył Tetrisa. Gra umożliwiała bowiem proste rozszerzenie rywalizacji na wielu graczy. W swojej dwuosobowej odsłonie sprawdzała na bieżąco, czy któryś z zawodników nie ukończył linii. Jeśli tak się stało, wysokość stosu była automatycznie zwiększana u konkurenta, niechybnie przybliżając go do przegranej.

Z programistycznego punktu widzenia w trakcie rozgrywki jedna z konsol pełniła rolę serwera, druga zaś – klienta. Wystarczyło tylko zaprogramować aplikację w taki sposób, żeby umożliwiła wymianę danych pomiędzy jednym wirtualnym serwerem i kilkoma klientami i viola! Tetris na Game Boya wkroczył w erę battle royale!

Stacksmashing zaprojektował autorską płytkę PCB, dzięki której nie trzeba poświęcać kabla Game Link, aby stworzyć przejściówkę komunikującą Game Boy’a z komputerem, można kupić ją w sklepie Gumroad za 15 dolarów. Aby rozpocząć zabawę, trzeba oczywiście dysponować konsolą z Tetrisem, a także wyposażyć się w Raspberry Pi Pico oraz zainstalować oprogramowanie (serwer, interfejs webowy oraz sterowniki), które Stacksmashing udostępnił w repozytorium na Githubie.