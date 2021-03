Moder zamienił Game Boya w koparkę kryptowalut

Źródło: YouTube / StackSmashing

Debiut kart graficznych nowej generacji po raz kolejny nakręcił rynek kryptowalutowy i – w parze z pandemią koronawirusa – wywindował ceny podzespołów. Karty RTX od NVIDII stanowią świetne narzędzie dla górników, ale youtuber StackSmashing postanowił udowodnić, że sam proces kopania można zlecić nawet tak leciwemu sprzętowi jak Game Boy. O ile bawimy się z technologią blockkchain wyłącznie rekreacyjnie, gdyż konsola od Nintendo nie pozwoli nam na przeistoczenie się w prawdziwego kryptowalutowego barona.

Game Boy w swojej pierwotnej formie był zbyt archaicznym urządzeniem, aby samodzielnie poradzić sobie z tak wyrafinowanym zadaniem jak kopanie Bitcoinów, dlatego StackSmashing musiał wprowadzić do niego kilka modyfikacji. Sprzęt powstał na długo przed erą powszechnego dostępu do internetu, dlatego konieczne okazało się zmodyfikowanie akcesorium Link Cable oraz wykorzystanie mikrokoputera Raspberry Pi Pico oraz peceta, aby umożliwić konsoli wymianę informacji z innymi użytkownikami globalnej sieci.

Przebieg konfiguracji kryptowalutowego Game Boya możemy prześledzić na poniższym materiale:

Kiedy twórcy udało się podpiąć konsolę do internetu, kolejnym krokiem na drodze do przerobienia jej na "koparkę" Bitcoinów było napisanie autorskiego programu hashującego. Po wgraniu oprogramowania na kartridż można było przystąpić do pracy.

Eksperyment zakończył się częściowym sukcesem. Po skonfigurowaniu nowego blockchaina o niskim poziomie skomplikowania obliczeń Game Boy był w stanie wydobywać blok. Niestety, robił to w zastraszająco niskim tempie 0,8 h/s (hasha na sekundę). Dla porównania najszybsze koparki wyspecjalizowane do pracy z bitcoinami mogą poszczycić się wydajnością rzędu 100 Th/s. Oznacza to, że w ciągu jednej sekundy przetwarzają o ok. 125 kwintylionów (1012) więcej danych niż koparka bazująca na konsoli Game Boy.

Przy tak niskiej wydajności wykopanie choć ułamka Bitcoina, który można zamienić na realną walutę, wydaje się niemożliwe. Jednak StackSmashing nie chciał wzbogacić się na tym eksperymencie a jedynie udowodnić, że nawet sprzęt, który powstał 20 lat przed narodzinami Bitcoina, w teorii może zostać wykorzystany do blockchainowych obliczeń.