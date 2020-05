Powstało wirtualne muzeum gier w big boxach

Zanim cyfrowa dystrybucja zawładnęła światem gier, a edycje kolekcjonerskie zaczęły kojarzyć się z eleganckimi steelboxami, na naszych półkach królowały wielkie, kartonowe pudła. W wielu z nich oprócz samego krążka z grą mogliśmy znaleźć masę materiałów dodatkowych, w tym m.in. książeczki z poradnikami, rozbudowane instrukcje, pocztówki czy mapy wirtualnych krain, które przyszło nam zwiedzać.

Z biegiem lat jasne stało się, że era big boxów musi odejść w zapomnienie. Wraz z rozbudowywaniem przez graczy ich gamingowych bibliotek kartonowe pudła zaczęły zajmować zbyt dużo przestrzeni. Deweloperzy doskonale zdawali sobie z tego sprawę, dlatego big boxy ustąpiły miejsca mniejszych formatom oraz grom wydawanym w formie cyfrowej. Ale Benjamin Wimmer postanowił unieśmiertelnić te wielkoformatowe wydania i zbudować dla nich cyfrowe muzeum.

Na stronie Big Box Collection znajdziemy setki trójwymiarowych skanów pudełek gier z całego świata. Twórca witryny nie ograniczył się wyłącznie do tytułów z ubiegłego stulecia. W zasobach muzeum obok Alien Trilogy, Alone in the Dark, Baldur's Gate’a czy Lemingów znajdziemy takie gry jak Armikrog, Borderlands, Diablo III oraz Pillars of Eternity. Stronę wyposażono m.in. w wyszukiwarkę (pracującą w oparciu o anglojęzyczne tytuły gier) i prostą przeglądarkę trójwymiarowych plików, która pozwala przyjrzeć się pudełkom z bliska. W katalogu często natrafimy na kilka wersji danej produkcji, pochodzących z różnych rynków. A jeśli chcielibyśmy zobaczyć w muzeum grę, której nie ma aktualnie w zbiorach – można dorzucić ją do kolejki oczekujących eksponatów.

Wirtualne muzeum Big Box Collection dostępne jest pod tym linkiem.