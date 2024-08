Powstanie 3. sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy? Arondir fruwa jak Legolas w nowym wideo

fot. materiały prasowe

2. sezon serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zbliża się wielkimi krokami. Na barkach dźwiga wielkie oczekiwania i równie potężny budżet. 1. sezon był najdroższym serialem w historii. 29 sierpnia 2024 roku będzie miała miejsce premiera pierwszych trzech odcinków z drugiej odsłony. W sieci pojawił się krótki fragment z 2. sezonu, w którym Isildur spotyka Arondira. Zobaczcie, jak elf radzi sobie z przeciwnikami z gracją godną Legolasa.

Okazuje się, że Ismael Cruz Cordova, który wciela się w Arondira oraz Orlando Bloom, czyli Legolas z trylogii Władcy pierścieni i Hobbita, spotkali się podczas jednego przyjęcia. Ten pierwszy o tym opowiedział:

Widzieliśmy się na jednej imprezie. Po prostu krzyknął moje imię. "Bracie!" A nigdy przedtem go nie spotkałem. Pięknie było widzieć, że wiedział kim jestem. W pewien sposób przekazał mi tym pałeczkę. Dał mi swoje błogosławieństwo i prawił wiele komplementów.

Pierścienie Władzy - czy powstanie 3. sezon?

Niedawno miała za to miejsce oficjalna premiera, podczas której kilku członków obsady oraz showrunnerzy produkcji wypowiedzieli się na temat tego, czego można oczekiwać po powrocie do Śródziemia. Patrick McKay i J.D. Payne powrócili jako duet showrunnerów. Nie odpowiedzieli wprost na pytanie o budżet 2. sezonu.

Powiemy tak: 1. sezon był wielki i epicki. Wydaje nam się, że w 2. sezonie udało nam się jeszcze więcej uchwycić na ekranie. - mówi McKay. - Chcieliśmy popchnąć serial na nowe terytorium i mamy nadzieję, że publiczność będzie zaskoczona. Mogą się spodziewać, że serial będzie "szerszy, głębszy i większy". Odwiedzimy więcej światów, poznamy więcej potworów, stoczymy więcej bitew. - dodaje Payne.

Zostali też zapytani o ewentualne plany i potwierdzenie prac nad 3. sezonem. Odpowiedź była stosunkowo ostrożna:

Możemy tylko powiedzieć, że nad tym pracujemy. "Gotujemy"! Pozwólcie nam gotować!

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2

Pierścienie Władzy - Rory Kinnear o roli Toma Bombadila

W 2. sezonie produkcji Amazona ma też zadebiutować ukochana przez fanów książek postać, czyli Tom Bombadil, w którego wcieli się Rory Kinnear. Aktor opowiedział o presji, która wiążę się z tym zadaniem:

To postać, która wryła się w umysły wielu pokoleń czytelników, a która nie była wcześniej na ekranie. Dlatego wcale nie było presji w związku z tworzeniem jej po raz pierwszy. - powiedział ironicznie aktor. Moja partnerka czytała książki i widziała filmy. Powiedziałem jej: "Poprosili mnie o zagranie Toma Bombadila." Wtedy prawie upuściła patelnię i powiedziała: "To moja ulubiona postać!" Uznałem wtedy, że lepiej będzie, jak przeczytam książki. Pogłębianie swojej wiedzy na temat fantasy i Tolkiena zacząłem od podstaw.

Pierścienie Władzy - ekranowy Elendil o 2. sezonie

O serialu wypowiedział się też Lloyd Owen, który w produkcji wciela się w kapitana Elendila:

W 1. sezonie musieliśmy przedstawić cały świat. Przez to, że wszystko zostało ustanowione, teraz w każdej scenie, każdym świecie istnieje jakaś stawka dla wszystkich. Kiedy dostaliśmy scenariusze, naszą reakcją było: "Okej, wow. Teraz zaczyna się zabawa." Sauron jest tym złym wpływem, ale to nie jest tak, że: "O, spójrz, na świecie jest tylu złych ludzi." To, co on robi, wpływa na ciebie. Jeśli w twojej moralności jest szczelina, to on znajdzie drogę do środka.