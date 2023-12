Powstaniec 1863 - nowe plakaty. Kogo grają Sebastian Fabijański i Cezary Pazura?

Fot. Andrei Niakrasau, Ewa Janiszewska

Reklama

Powstaniec 1863 to pierwszy od ponad 30 lat film fabularny, opowiadający o powstaniu styczniowym. Historia jest opowiadana z perspektywy kapelana - generała Stanisława Brzóski (Sebastian Fabijanski), walczącego przeciw Rosyjskiemu Imperium. Oto najnowsze plakaty z bohaterami filmu. Zobaczcie, w kogo wcielają się Pazura, Olbrychski i wiele innych aktorów.

Powstaniec 1863 - plakaty

Powstaniec 1863 - Sebastian Fabijański jako ksiądz generał Stanisław Brzóska

Powstaniec 1863 - fabuła, premiera

Rok 1920, chwilę przed bitwą warszawską. Jeden z obecnych w koszarach żołnierzy okazuje się weteranem powstania styczniowego i powraca wspomnieniami do niespokojnych czasów sprzed blisko 60 lat. Wtedy to wspólnie z księdzem Stanisławem Brzóską działał w konspiracji przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W obliczu branek do carskiego wojna i kolejnych represji ze strony zaborcy rodzi się pomysł organizacji powstania. 22 stycznia 1863 roku, w dniu wybuchu narodowego zrywu, ksiądz Brzóska staje na czele oddziału, który przeprowadza zakończony sukcesem atak na rosyjski garnizon wojskowy. Duchowny zostaje mianowany oficerem i naczelnym kapelanem. Wkrótce tropem ks. Brzóski rusza major Maniukin zwany „Katem Podlasia", ale przez najbliższe dwa lata polski bohater pozostanie nieuchwytny siejąc popłoch wśród wojsk Imperium Rosyjskiego i dając polskiemu społeczeństwu nadzieję na wydostanie się spod carskiego zaboru.

Powstaniec 1863 - film zadebiutuje w kinach już 12 stycznia 2024 roku.