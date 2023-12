Fuks 2 - zwiastun. Cezary Pazura obiecuje akcje, zaskoczenia i emocje

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Kultowa komedia gangsterska z 1999 roku doczekała się kontynuacji, choć jak wskazuje reżyser projektu Maciej Dutkiewicz, nie jest to kontynuacja bezpośrednia. Po 25 latach od premiery pierwszej części znów na ekranach kin ujrzymy Macieja Stuhra w roli Aleksa. Tym razem w towarzystwie syna, który z taką samą łatwością wpada w kłopoty.

O filmie w następujący sposób wypowiedział się Cezary Pazura, który wcieli się w rolę gangstera:

Dobre kino to akcja, zaskoczenia i emocje. Wszystkie te elementy są w Fuksie 2. I to na bardzo wysokim poziomie. To komedia gangsterska, w której znajdziemy wszystko, co najlepsze w tym gatunku – pościgi, uczucie między bohaterami, intrygę albo nawet dwie, niezwykłe zwroty akcji, odwieczną walkę dobra ze złem, poczucie humoru, śmieszne powiedzonka, no i momenty. A na nie się czeka. Jestem przekonany, że w Fuksie 2 jest kilka tekstów, które mają szansę stać się kultowymi i wejść do codziennego użytku .

Fuks 2 - zwiastun

Fuks 2 - obsada

W obsadzie powracają z pierwszej części Maciej Stuhr, Janusz Gajos oraz Tomasz Dedek. Natomiast w role nowych postaci wcielą się takie osoby jak Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Cezary Pazura, Sonia Bohosiewicz oraz Katarzyna Sawczuk.

Fuks 2 - opis fabuły

Mimo, że Maciek (Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty – i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem (Cezary Pazura), na którego poluje emerytowany glina (Janusz Gajos), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.

Fuks 2 - premiera komedii gangsterskiej odbędzie się 12 stycznia 2024 roku.

