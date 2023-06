Flash - nowy fragment. Brodaty Bruce Wayne Michaela Keatona

fot. materiały prasowe

Fragment Flasha pokazuje spotkanie Barrych Allenów z Brucem Waynem (Michael Keaton), który od dawna jest na superbohaterskiej emeryturze. Rozmawiają o Supermanie, którego Bruce nie rozumie. Allenowie chcą jego pomocy w odnalezieniu Człowieka ze Stali, ale z trailerów wiemy, że w tej linii czasowej on nie istnieje i jest za to Supergirl (Sasha Calle).

Flash - fragment

Jest też spot, w który Barry wspomina o Wonder Woman, Aquamanie i Supermanie.

Flash - plakat z Chin

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.