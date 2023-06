Prawnik z Lincolna: zdjęcia z 2. sezonu. Kiedy premiera?

fot. Netflix

Prawnik z Lincolna powraca na mały ekran z najnowszym sezonem. Będzie on podzielony na dwie części, a obydwu premier doczekamy się w 2023 roku. Za sterami kamery ponownie zasiadł David E. Kelley. Tak jak 1. sezon, kolejna odsłona ma liczyć 10 odcinków. Sprawdźcie zdjęcia poniżej.

Prawnik z Lincolna – zdjęcia

Zapoznajcie się z najświeższym spojrzeniem na 2. sezon serialu.

Prawnik z Lincolna

Prawnik z Lincolna – co wiemy o 2. sezonie?

Serial powstał na bazie twórczości uznanego Michaela Connelly'ego. 1. sezon bazował na drugiej książce The Brass Verdict, natomiast kontynuacja czerpie z czwartej książki z serii zatytułowanej The Fifth Witness. Według opisu książki prawnik broni Lisy Trammer i pomaga jej odzyskać zajęty przez bank dom. Sprawy się komplikują, gdy dyrektor generalny tego banku zostaje zamordowany, a Lisa od razu trafia na szczyt listy podejrzanych. Deadline dodaje, że w serialu Mickey (Manuel Garcia-Rulfo) ma dwie byłe żony: Lornę (Becki Newton), z którą niedawno się rozwiódł oraz Maggie (Neve Campbell), z którą ma córkę Hayley (Krista Warner).

W obsadzie znaleźli się także Jazz Raycole, Angus Sampson, Lana Parilla, Ntare Guma Mbaho Mwine, Yaya DaCosta, Matt Angel i Angélica María. Showrunnerami serialu są Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez.

2. sezon serialu będzie miał dwie premiery – pierwsza część ukaże się 6 lipca, a druga 3 sierpnia na Netflixie.