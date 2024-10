4. sezon serialu Prawnik z Lincolna odejdzie od kanonu książki. Są szczegóły

fot. materiały prasowe

Ted Humphrey, showrunner Prawnika z Lincolna, powiedział, że w 4. sezonie serialu nie pojawi się Harry Bosch, pomimo iż książka na której będzie opierać się kontynuacja, zawierała bohatera w fabule. Powodem tego jest fakt, że ta postać ma swoje dwa seriale - Bosch i Bosch: Legacy w konkurencyjnej platformie Prime Video. Przez to, że powstały one przed hitem Netflixa, serwis nie ma prawa do tej postaci, ale jednocześnie twórcy Boscha nie mają prawa do Mickey'ego Hallera, który w tamtej serii książek też się pojawia. Postacie są dla nich zablokowane na mocy praw autorskich.

Humphrey twierdzi, że w związku z zaistniałymi okolicznościami serial będzie musiał pójść w inne kreatywne strony, być może adaptując inne książki Michaela Connelly'ego. Za przykład podaje to, jak twórcy Bosch lawirowali, aby łączyć fabuły kilku powieści i kreować historię wokół Hallera, który gdzieś tam się przewijał. Jego zdaniem zawsze znajdzie się sposób, aby to dopasować do serialowej opowieści. Z tego też powodu 4. sezon będzie się różnić od książki.

fot. Netflix

Prawnik z Lincolna - fabuła, obsada

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), obrazoburczy idealista, prowadzi kancelarię prawniczą z tylnego siedzenia swojego lincolna, zajmując się sprawami dużego i małego kalibru w Los Angeles. Drugi sezon serialu na podstawie bestsellerowych powieści Michaela Connelly’ego o Prawniku z Lincolna jest adaptacją czwartej książki z serii, zatytułowanej Piąty świadek.

W Prawniku z Lincolna grają także Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole i Angus Sampson. Connelly jest producentem wykonawczym i autorem scenariusza. Twórcą serialu jest David E Kelley, a dla telewizji przygotował go Ted Humphrey, który pełni funkcję drugiego showrunnera i producenta wykonawczego obok Dailyn Rodriguez. Za produkcję wykonawczą odpowiadają też Ross Fineman i Kelley oraz Jossen i Tana Jamieson, a za produkcję — A+E Studios.