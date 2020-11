Predator 5 to film... kostiumowy? Nowa plotka zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 20th Century Fox

Oficjalnie wiemy, że powstanie nowy Predator, czy jak kto woli Predator 5 (tytuł raczej umowny). Dan Trachtenberg jest jego reżyserem i scenarzystą, a sam filmowiec potwierdził informację na Twitterze. Co ciekawe, zdradził, że pracuje nad tym od czterech lat, a sam projekt miał pojawić się niespodziewanie, ale dziennikarze pokrzyżowali jego plany.

Według portalu AVP Galaxy, którego doniesienia na temat filmów związanych z Obcym lub Predatorem nie raz się sprawdzały, projekt jest zupełnie inny od poprzedników. Historia ma być osadzona setki lat temu w Ameryce Północnej, zanim przybył tam biały człowiek. Z Predatorem zmierzą się Indianie.

Co ciekawe, wiele portali zwraca uwagę, że w 2019 roku mówiono o projekcie Dana Trachtenberga tworzonym dla Disneya i Foxa,. Nosił on tytuł Skulls i opowiada o Indiance z plemienia Komanczów, która staje się wojowniczką wbrew zasadom swojego plemienia. Jako że Trachtenberg twierdzi, że nad Predatorem pracuje od czterech lat, wielu sądzi, że ten opisy dotyczy tego filmu, a ukryto go pod innym tytułem, by wspomniana tajemnicza została zachowana.

Na razie jest to plotka. Sam reżyser nie potwierdził informacji o fabule.