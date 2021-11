Predator 5 - jest oficjalny tytuł i okres premiery. Będzie to film o Indianach!

fot. materiały prasowe

Z okazji Dnia Disney+ ogłoszono, że Predator 5 ma nosić tytuł Prey. Do tej pory słyszeliśmy o roboczym tytule Skulls, ale najwyraźniej zdecydowanie się go zmienić. Jest to oficjalna informacja potwierdzona przez Disneya. Kiedy premiera? Potwierdzono, że odbędzie się ona latem 2022 roku. Nie będzie to jednak premiera kinowa. Film trafi do amerykańskiej platformy Hulu.

Oficjalnie ogłoszono też, że historia rozgrywa się 300 lat temu w świecie plemienia Komanczów. Bohaterką jest Naru, wojowniczka, która musi chronić plemię przed Predatorem.

Za kamerą stoi Dan Trachtenberg, a autorem scenariusza jest Patrick Aison. Zdjęcia na planie już się zakończyły. Nie wiadomo, kiedy pojawi się pierwszy zwiastun.

Predator doczekał się czterech filmów i dwóch spin-offów dzielonym z Obcym. Jest to pierwszy projekt serii tworzony pod egidą Disneya po przejściu 20th Century Fox.