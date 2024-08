Rozpoczęły się zdjęcia do Predator: Badlands? Nowe doniesienia o filmie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Predator: Badlands będzie kolejnym filmem o tytułowym kosmicznym myśliwym. Nową część ze słynnej franczyzy wyreżyseruje Dan Trachtenberg, który miał już okazję stanąć za kamerą pozytywnie ocenianego horroru Predator: Prey z tym złoczyńcą. Ale w przeciwieństwie do tego filmu Badlands będzie rozgrywać się w przyszłości. Za scenariusz odpowiada Patrick Aison.

Jak podaje fanowska strona AvP Galaxy, w Nowej Zelandii rozpoczęły się zdjęcia do Predator: Badlands. Portal podał również jego opis, który sugeruje, że będzie to opowieść o dwóch siostrach, które po raz pierwszy się rozdzielają. Według nich studio chce obsadzić jedną aktorkę do obu głównych ról. 20th Century Studios nie potwierdziło żadnych informacji.

Dodajmy, że wcześniej informowano, że Elle Fanning prowadziła rozmowy w sprawie angażu do Predator: Badlands. Jednak nie ogłoszono oficjalnie żadnej informacji dotyczącej obsady. Film nie ma też jeszcze daty premiery.

Warto przypomnieć, że 20th Century dało zielone światło na produkcję Prey 2, który kontynuowałby historię z filmu Trachtenberga. Gdyby Amber Midthunder powtórzyła swoją rolę w nowej odsłonie, byłaby pierwszą aktorką w serii, która pojawiła się w więcej niż jednym filmie.

Prey - zdjęcia

Predator: Prey