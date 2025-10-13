Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Predator: Strefa zagrożenia z nowym materiałem. Reżyser opowiada o klimacie filmu

Najnowsze wideo promujące Predatora: Strefę zagrożenia pokazuje kilka nowych ujęć zza kulis z komentarzem, twórców, tłumaczących co chcą osiągnąć tym filmem. Nowa produkcja ma przedstawić łowców w zupełnie innym świetle.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  plakat 
zwiastun Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Reklama

W nowym materiale zza kulis filmu Predator: Strefa zagrożenia Dan Trachtenberg opowiada fanom o tym, co chciał osiągnąć tworząc tego typu historię. Reżyser twierdzi, że chce tym razem przedstawić łowcę, z którym będzie łatwiej się utożsamić i  któremu widownia będzie kibicować. Film będzie pokazywał protagonistę z rasy Yautja jako honorowego i dumnego osobnika.

Predator: Strefa zagrożenia - materiał zza kulis

Predator: Strefa zagrożenia – plakat

nullmateriały prasowe

Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, na dalekiej planecie. Głównym bohaterem jest młody Predator (Schuster-Koloamatangi), wyrzutek z własnego klanu, który niespodziewanie zawiera sojusz z Thią (Elle Fanning) – zniszczoną androidką. Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę, by zmierzyć się z ostatecznym przeciwnikiem.

Jest to pierwszy raz od czasów negatywnie ocenianych filmów z serii Aliens vs. Predator, kiedy zobaczymy na ekranie połączenie uniwersów Yautja i Xenomorfów. Stanie się tak ponieważ Thia jest androidką stworzoną przez znaną z Obcego firmę Weyland-Yutani.

Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia w kinach zaplanowana jest na 7 listopada 2025 roku.

Predator: Strefa zagrożenia - galeria zdjęć z filmu

Predator: Strefa zagrożenia

arrow-left
Predator: Strefa zagrożenia
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: youtube.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  plakat 
zwiastun Predator: Strefa zagrożenia
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Young Washington
-

Biografia Jerzego Waszyngtona w wersji filmowej. Zwiastun Young Washington

2 Moon Knight
-

Moon Knight wróci w Avengers: Secret Wars? Oscar Isaac komentuje

3 Peacemaker
-

Wszystkie easter eggi z 2. sezonu Peacemakera. Spider-Man, DCeased i przeciwnicy Batmana

4 BRIDGERTONOWIE 4. SEZON
-

Bridgertonowie - zwiastun i data premiery 4. sezonu

5 Uciekinier - driver
-

Uciekinier - pełny zwiastun filmu science fiction. Ale ma zaskakujący klimat!

6 1. Harley Quinn
-
Spoilery

Harley Quinn oficjalnie dołącza do głośnej serii. Jej wygląd budzi kontrowersje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV