Predator: Strefa zagrożenia z nowym materiałem. Reżyser opowiada o klimacie filmu

W nowym materiale zza kulis filmu Predator: Strefa zagrożenia Dan Trachtenberg opowiada fanom o tym, co chciał osiągnąć tworząc tego typu historię. Reżyser twierdzi, że chce tym razem przedstawić łowcę, z którym będzie łatwiej się utożsamić i któremu widownia będzie kibicować. Film będzie pokazywał protagonistę z rasy Yautja jako honorowego i dumnego osobnika.

Predator: Strefa zagrożenia - materiał zza kulis

Predator: Strefa zagrożenia – plakat

Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, na dalekiej planecie. Głównym bohaterem jest młody Predator (Schuster-Koloamatangi), wyrzutek z własnego klanu, który niespodziewanie zawiera sojusz z Thią (Elle Fanning) – zniszczoną androidką. Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę, by zmierzyć się z ostatecznym przeciwnikiem.

Jest to pierwszy raz od czasów negatywnie ocenianych filmów z serii Aliens vs. Predator, kiedy zobaczymy na ekranie połączenie uniwersów Yautja i Xenomorfów. Stanie się tak ponieważ Thia jest androidką stworzoną przez znaną z Obcego firmę Weyland-Yutani.

Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia w kinach zaplanowana jest na 7 listopada 2025 roku.

