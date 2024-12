Predator kontra Spider-Man. Dojdzie do walki - są rysunki z komiksów

Fot. Materiały prasowe

W kwietniu 2025 roku zostanie wydany w Stanach Zjednoczonych komiks pod tytułem Predator vs. Spider-Man. Jest to kolejna odsłona serii, w której Predator staje w szranki ze znanymi superbohaterami Marvela. Do tej pory zostały wydane dwie odsłony: Predator vs. Wolverine oraz Predator vs. Black Panther.

Predator vs. Spider-Man - co wiemy?

Za historię i scenariusz odpowiada Benjamin Percy. Komiks będzie liczyć cztery zeszyty. Oto opis fabuły:

Fala upałów doprowadza do awarii prądu w całym Nowym Jorku. Spider-Man wyrusza na patrol, bo w mieście wrze i łatwo o problemy. Na Petera Parkera czyha jednak przerażające zagrożenie, z jakim nigdy przedtem nie miał do czynienia. Oto Predator zwany Skinnerem, który nie ma klanu, nie ma honoru – pragnie jedynie krwi.

Scenarzysta jest podekscytowany, bo pisanie historii o Spider-Manie jest na liście każdego twórcy komiksów. Nie może się doczekać, by zaprezentować swoją interpretację relacji Petera Parkera z MJ, Jonah Jamesonem oraz... Kravenem. Nie wiadomo, czy po prostu dowiemy się czegoś o związku Pajączka z łowcą, czy może pojawi się on w walce z Predatorem.

Na razie nie ma informacji, czy komiks zostanie wydany w Polsce.