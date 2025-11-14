Nie każdy Predator jest honorowy. Różnice między klanami Yautja wyjaśnione
Predator: Strefa zagrożenia w przeciwieństwie do poprzednich filmów z serii skupił się pierwszoplanowo na tytułowym kosmicznym łowcy. Co można powiedzieć o lore Yautja po nowym filmie?
Predator: Strefa zagrożenia jest pierwszym filmem z serii, który w całości skupił się na ukazaniu tytułowego łowcy jako głównego bohatera i protagonisty. Skoncentrowanie akcji wokół Predatora pozwoliło też na rozbudowę świata przedstawionego i lore Yautja (to oficjalna nazwa wszystkich Predatorów jako rasy). Do tej pory dostawaliśmy jedynie strzępki i to inne media pozafilmowe wiodły w tej kwestii prym - na przykład komiksy. Tym razem Dan Trachtenberg wziął budowanie świata przedstawionego na siebie. Co z tego wynikło?
Rasa Yautja żyje na planecie Yautja Prime, ale ta jest podzielona na wiele regionów. Dla przykładu - Predator z pierwszej i drugiej części zamieszkiwał tereny dżungli. Z kolei przedstawiciele Yautja z Predators, Pogromcy zabójców, Prey czy Strefy zagrożenia są z pustynnych terenów. Wiemy o istnieniu dwóch pustynnych klanów - Njohrr z ostatniego, kinowego filmu. To z niego pochodzi Dek. Jest też drugi, nazwany "Warlord's Clan", których przedstawicieli widzieliśmy w Pogromcy zabójców i Prey.
Jest między tymi klanami spora różnica. Yautja z dżungli byli zdecydowanie bardziej honorowi w swoich pojedynkach. Potrafili zrezygnować z zaawansowanego wyposażenia, walczyć wręcz, oszczędzić niewinne i bezbronne osoby, czy nagrodzić człowieka, który pokonał innego Predatora. Yautja z pustyni są znacznie bardziej bezwzględni i okrutni w swoim postępowaniu. Nie przeszkadza im również przewaga technologiczna nad przeciwnikiem. Zależy im nie tyle na polowaniu na niebezpieczne gatunki i rasy z różnych planet, ale na znalezieniu najbardziej skutecznych zabójców z nich - a także z różnych okresów czasu. Wszystko to prawdopodobnie ma prowadzić do jednego, wielkiego polowania, w którym wzięliby udział najskuteczniejsi zabójcy z różnych epok.
Chcielibyście zobaczyć taki film na wielkim ekranie?
Źródło: comicbook.com
