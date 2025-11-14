placeholder
Reklama
placeholder

Nie każdy Predator jest honorowy. Różnice między klanami Yautja wyjaśnione

Predator: Strefa zagrożenia w przeciwieństwie do poprzednich filmów z serii skupił się pierwszoplanowo na tytułowym kosmicznym łowcy. Co można powiedzieć o lore Yautja po nowym filmie?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Predator: Strefa zagro... 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Predator fot. materiały prasowe
Reklama

Predator: Strefa zagrożenia jest pierwszym filmem z serii, który w całości skupił się na ukazaniu tytułowego łowcy jako głównego bohatera i protagonisty. Skoncentrowanie akcji wokół Predatora pozwoliło też na rozbudowę świata przedstawionego i lore Yautja (to oficjalna nazwa wszystkich Predatorów jako rasy). Do tej pory dostawaliśmy jedynie strzępki i to inne media pozafilmowe wiodły w tej kwestii prym - na przykład komiksy. Tym razem Dan Trachtenberg wziął budowanie świata przedstawionego na siebie. Co z tego wynikło?

Fallout 2. sezon - zwiastun i data premiery. Szpon śmierci, Legion Cezara... co za widowisko!

Rasa Yautja żyje na planecie Yautja Prime, ale ta jest podzielona na wiele regionów. Dla przykładu - Predator z pierwszej i drugiej części zamieszkiwał tereny dżungli. Z kolei przedstawiciele Yautja z Predators, Pogromcy zabójców, Prey czy Strefy zagrożenia są z pustynnych terenów. Wiemy o istnieniu dwóch pustynnych klanów - Njohrr z ostatniego, kinowego filmu. To z niego pochodzi Dek. Jest też drugi, nazwany "Warlord's Clan", których przedstawicieli widzieliśmy w Pogromcy zabójców i Prey.

Jest między tymi klanami spora różnica. Yautja z dżungli byli zdecydowanie bardziej honorowi w swoich pojedynkach. Potrafili zrezygnować z zaawansowanego wyposażenia, walczyć wręcz, oszczędzić niewinne i bezbronne osoby, czy nagrodzić człowieka, który pokonał innego Predatora. Yautja z pustyni są znacznie bardziej bezwzględni i okrutni w swoim postępowaniu. Nie przeszkadza im również przewaga technologiczna nad przeciwnikiem. Zależy im nie tyle na polowaniu na niebezpieczne gatunki i rasy z różnych planet, ale na znalezieniu najbardziej skutecznych zabójców z nich - a także z różnych okresów czasu. Wszystko to prawdopodobnie ma prowadzić do jednego, wielkiego polowania, w którym wzięliby udział najskuteczniejsi zabójcy z różnych epok.

Chcielibyście zobaczyć taki film na wielkim ekranie?

Najlepsze filmy z serii Predator wg Rotten Tomatoes

9. Obcy kontra Predator 2 - 12%

arrow-left
9. Obcy kontra Predator 2 - 12%
fot. 20th Century Fox
arrow-right

Źródło: comicbook.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Predator: Strefa zagro... 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2025
Predator: Strefa zagrożenia
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Predator: Strefa zagrożenia Sci-Fi

Najnowsze

1 Scott Adkins
-

Scott Adkins kończy swoją trylogię. Aktor ujawnia prawdę o najtrudniejszych scenach akcji w karierze

2 Blossoms Shanghai
-

To może być koniec kariery słynnego reżysera. Kradzież scenariusza i krytyka rządu

3 The Blood of Dawnwalker
-

Tak brzmi The Blood of Dawnwalker po polsku. Zobaczcie gameplay z dubbingiem

4 24: Jeszcze jeden dzień
-

Znany scenarzysta o powrocie serialu 24 godziny. Komentuje słowa Kiefera Sutherlanda

5 Call of Duty: Black Ops 7
-

Dziś premiera Call of Duty: Black Ops 7. Activision przypomina dotychczasowe wydarzenia z gier

6 Wicked: Na dobre
-

Specjalne kubki na napoje przy seansie Wicked: Na dobre. Mamy zdjęcia!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e06

Chirurdzy

s24e08

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e06

9-1-1

s21e18

Starożytni kosmici

s16e15

SpongeBob Kanciastoporty

s16e16

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e221

Moda na sukces

s27e07

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Wybryk

12

lis

Film

Wybryk
Camper

12

lis

Film

Camper
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Olga Kurylenko
Olga Kurylenko

ur. 1979, kończy 46 lat

Simone Susinna
Simone Susinna

ur. 1993, kończy 32 lat

Adam Bobik
Adam Bobik

ur. 1988, kończy 37 lat

Laura San Giacomo
Laura San Giacomo

ur. 1962, kończy 63 lat

Josh Duhamel
Josh Duhamel

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV