Czy ksenomorf pojawi się w filmie Predator: Strefa zagrożenia? Reżyser podaje ostateczną odpowiedź
Wielu fanów po pierwszych zapowiedziach filmu Predator: Strefa zagrożenia liczyło na to, że w produkcji pojawi się ksenomorf i będzie to kolejny crossover pomiędzy kultowymi markami science fiction. Reżyser pogrzebał jednak te nadzieje nową wypowiedzią w sprawie.
Gdy okazało się, że w filmie Predator: Strefa zagrożenia pojawi się postać Thii (Elle Fanning), czyli androidki stworzonej przez korporację Weyland-Yutani znaną głównie z serii Obcy, fani zaczęli podejrzewać, że potworem, na którego zapoluje Dek, tytułowy Predator, będzie ksenomorf. Reżyser filmu, Dan Trachtenberg, udzielił ostatecznej odpowiedzi w tej sprawie i pogrzebał nadzieje fanów.
TA niepozorna postać z Gen V jest w stanie dorównać siłą Homelanderowi. I nie chodzi o Marie
Nic dziwnego, że pojawienie się androida z Weyland-Yutani w filmie o Predatorze rozpaliło wyobraźnię fanów. Od ostatniego kinowego crossovera między marką Predatora i Obcego minęło już wiele lat, a obie serie są na fali wznoszącej po nowych projektach. Na ponowne starcie ksenomorfa z Predatorem będzie trzeba jeszcze poczekać. Dan Trachtenberg oficjalnie przyznał, że w nowym filmie nie pojawi się ksenomorf.
Stwierdził też, że postać Elle Fanning będzie się znacząco różnić od dotychczasowych androidów, które widzieliśmy w tym uniwersum. Dlaczego?
Który Predator był najlepszy?
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1987, kończy 38 lat