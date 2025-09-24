placeholder
Czy ksenomorf pojawi się w filmie Predator: Strefa zagrożenia? Reżyser podaje ostateczną odpowiedź

Wielu fanów po pierwszych zapowiedziach filmu Predator: Strefa zagrożenia liczyło na to, że w produkcji pojawi się ksenomorf i będzie to kolejny crossover pomiędzy kultowymi markami science fiction. Reżyser pogrzebał jednak te nadzieje nową wypowiedzią w sprawie.
Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Gdy okazało się, że w filmie Predator: Strefa zagrożenia pojawi się postać Thii (Elle Fanning), czyli androidki stworzonej przez korporację Weyland-Yutani znaną głównie z serii Obcy, fani zaczęli podejrzewać, że potworem, na którego zapoluje Dek, tytułowy Predator, będzie ksenomorf. Reżyser filmu, Dan Trachtenberg, udzielił ostatecznej odpowiedzi w tej sprawie i pogrzebał nadzieje fanów.

TA niepozorna postać z Gen V jest w stanie dorównać siłą Homelanderowi. I nie chodzi o Marie

Nic dziwnego, że pojawienie się androida z Weyland-Yutani w filmie o Predatorze rozpaliło wyobraźnię fanów. Od ostatniego kinowego crossovera między marką Predatora i Obcego minęło już wiele lat, a obie serie są na fali wznoszącej po nowych projektach. Na ponowne starcie ksenomorfa z Predatorem będzie trzeba jeszcze poczekać. Dan Trachtenberg oficjalnie przyznał, że w nowym filmie nie pojawi się ksenomorf.

W tym filmie nie ma ksenomorfa. Dla mnie to jeszcze bardziej ekscytujące. Nie chcemy się łączyć z serią o Obcym tylko po to, żeby zderzać ze sobą figurki. Jest świetny, bardzo organiczny powód obecności Weyland-Yutani w tej historii. 

Stwierdził też, że postać Elle Fanning będzie się znacząco różnić od dotychczasowych androidów, które widzieliśmy w tym uniwersum. Dlaczego?

Thia była na Gennie już od jakiegoś czasu i widziała rzeczy, których by nigdy nie zobaczyła. Jest zepsuta i przyswaja całe mnóstwo nowych informacji. Bardzo się różni od innych syntetyków.

Źródło: screenrant.com

Predator: Strefa zagrożenia
