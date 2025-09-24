Czy ksenomorf pojawi się w filmie Predator: Strefa zagrożenia? Reżyser podaje ostateczną odpowiedź

fot. materiały prasowe

Gdy okazało się, że w filmie Predator: Strefa zagrożenia pojawi się postać Thii (Elle Fanning), czyli androidki stworzonej przez korporację Weyland-Yutani znaną głównie z serii Obcy, fani zaczęli podejrzewać, że potworem, na którego zapoluje Dek, tytułowy Predator, będzie ksenomorf. Reżyser filmu, Dan Trachtenberg, udzielił ostatecznej odpowiedzi w tej sprawie i pogrzebał nadzieje fanów.

Nic dziwnego, że pojawienie się androida z Weyland-Yutani w filmie o Predatorze rozpaliło wyobraźnię fanów. Od ostatniego kinowego crossovera między marką Predatora i Obcego minęło już wiele lat, a obie serie są na fali wznoszącej po nowych projektach. Na ponowne starcie ksenomorfa z Predatorem będzie trzeba jeszcze poczekać. Dan Trachtenberg oficjalnie przyznał, że w nowym filmie nie pojawi się ksenomorf.

W tym filmie nie ma ksenomorfa. Dla mnie to jeszcze bardziej ekscytujące. Nie chcemy się łączyć z serią o Obcym tylko po to, żeby zderzać ze sobą figurki. Jest świetny, bardzo organiczny powód obecności Weyland-Yutani w tej historii.

Stwierdził też, że postać Elle Fanning będzie się znacząco różnić od dotychczasowych androidów, które widzieliśmy w tym uniwersum. Dlaczego?

Thia była na Gennie już od jakiegoś czasu i widziała rzeczy, których by nigdy nie zobaczyła. Jest zepsuta i przyswaja całe mnóstwo nowych informacji. Bardzo się różni od innych syntetyków.

