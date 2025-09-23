Premiera biografii Marka Perepeczki
Do księgarń wlaśnie trafiła biografia Marka Perepeczki, czyli m.in. kultowego Janosika. Poznajcie szczegóły.
Samotność Janosika to biografia Marka Perepeczki, który został zapamiętany przez całe pokolenia widzów dzięki kultowej roli Janosika w serialu pod tym samym tytułem. Jednakże to tylko jedna z jego charakterystycznych ról.
Jednocześnie kariera Marka Perepeczki nie przebiegała płynnie, miała wzloty i upadki, a aktor nawet ją zawiesił i wyemigrował na Antypody. O jego pracy, karierze aktorskiej i życiu prywatnym i miłości dowiecie się z dzisiejszej premiery.
Autorem Samotności Janosika jest Marek Szymański, m.in. dziennikarz i autor książek o tematyce okołofilmowej. Książka została wydana w twardej oprawie i liczy 464 stron. Książka ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis.
Samotność Janosika - opis i okładka książki
Pierwsza biografia pamiętnego Harnasia z kultowego serialu Jerzego Passendorfera.
Burzliwe losy aktora: od spektakularnej kariery na przełomie lat 60. i 70., po czasy długiego zapomnienia, emigracji na Antypody, a potem powrotu na ekrany. Trudna historia miłości do ukochanej kobiety, przygody z teatrem pod koniec życia. Daniel Olbrychski: „To wzruszające, że powstała książka o Marku. On na nią zwyczajnie zasługuje. Kolejne pokolenia oglądają przecież Pana Wołodyjowskiego i Janosika. I zastanawiają się: kim był ten Perepeczko?”.
O autorze
Marek Szymański to dziennikarz i autor książek, absolwent dziennikarstwa na UAM w Poznaniu (1991). Debiutował w prasie lokalnej, współpracował m.in. z „Przekrojem” i „Kulisami”. Napisał Dotykanie świata Marka Kamińskiego (wywiad rzeka) oraz Polskę na filmowo, opowieść o miejscach, w których kręcono filmy i seriale. Pasjonuje się turystyką filmową, w audycji Lato z radiem opowiadał regularnie o lokacjach filmowych; czytał także swoje felietony w RFM Classic (Byłem, widziałem). Pomysłodawca projektu ,,Mazowsze na filmowo’’, autor przewodnika pod tym samym tytułem. Przez wiele lat prowadził czasopisma specjalistyczne: „Eurologistics”, „Fundusze Europejskie” oraz „Food Forum”.
Źródło: Rebis
