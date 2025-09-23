placeholder
Premiera biografii Marka Perepeczki

Do księgarń wlaśnie trafiła biografia Marka Perepeczki​, czyli m.in. kultowego Janosika. Poznajcie szczegóły.
Tymoteusz Wronka
Tagi:  marek perepeczko 
Rebis biografia
Janosik fot. TVP
Samotność Janosika to biografia Marka Perepeczki, który został zapamiętany przez całe pokolenia widzów dzięki kultowej roli Janosika w serialu pod tym samym tytułem. Jednakże to tylko jedna z jego charakterystycznych ról. 

Jednocześnie kariera Marka Perepeczki nie przebiegała płynnie, miała wzloty i upadki, a aktor nawet ją zawiesił i wyemigrował na Antypody. O jego pracy, karierze aktorskiej i życiu prywatnym i miłości dowiecie się z dzisiejszej premiery.

Autorem Samotności Janosika jest Marek Szymański, m.in. dziennikarz i autor książek o tematyce okołofilmowej. Książka została wydana w twardej oprawie i liczy 464 stron. Książka ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis.

Samotność Janosika - opis i okładka książki

Samotność Janosika. Biografia Marka PerepeczkiŹródło: Rebis

Pierwsza biografia pamiętnego Harnasia z kultowego serialu Jerzego Passendorfera.

Burzliwe losy aktora: od spektakularnej kariery na przełomie lat 60. i 70., po czasy długiego zapomnienia, emigracji na Antypody, a potem powrotu na ekrany. Trudna historia miłości do ukochanej kobiety, przygody z teatrem pod koniec życia. Daniel Olbrychski: „To wzruszające, że powstała książka o Marku. On na nią zwyczajnie zasługuje. Kolejne pokolenia oglądają przecież Pana Wołodyjowskiego i Janosika. I zastanawiają się: kim był ten Perepeczko?”.

O autorze

Marek Szymański to dziennikarz i autor książek, absolwent dziennikarstwa na UAM w Poznaniu (1991). Debiutował w prasie lokalnej, współpracował m.in. z „Przekrojem” i „Kulisami”. Napisał Dotykanie świata Marka Kamińskiego (wywiad rzeka) oraz Polskę na filmowo, opowieść o miejscach, w których kręcono filmy i seriale. Pasjonuje się turystyką filmową, w audycji Lato z radiem opowiadał regularnie o lokacjach filmowych; czytał także swoje felietony w RFM Classic (Byłem, widziałem). Pomysłodawca projektu ,,Mazowsze na filmowo’’, autor przewodnika pod tym samym tytułem. Przez wiele lat prowadził czasopisma specjalistyczne: „Eurologistics”, „Fundusze Europejskie” oraz „Food Forum”.

Źródło: Rebis

