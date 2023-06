Premiera wyjątkowo sprytnych zegarków z serii Huawei Watch 4

fot. naEkranie.pl

Smartwatche Huawei Watch 4 Pro i Watch 4 wyróżniają się unikalnym, futurystycznym stylem oraz wykorzystaniem niezwykle trwałych materiałów jak tytan czy stal nierdzewna, gwarantujących elegancję oraz odporność na uszkodzenia. Watch 4 Pro ma obudowę z tytanu TC4, który jest odporniejszy na korozję, trzy razy mocniejszy i dwa razy twardszy od powszechnie używanego tytanu TA2. Z kolei Huawei Watch 4 ma obudowę zrobioną ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i odporność.

fot. naEKRANIE

Obie odmiany zegarków dostępne są w różnych kolorach w kombinacji z różnymi paskami, co umożliwia dobranie najbardziej odpowiedniego modelu do własnego stylu i preferencji. Warto dodać, że Huawei Watch 4 Pro został wyposażony w obrotową koronkę, zwiększającą komfort użytkowania. Obydwa modele mają także certyfikat IP68 i są wodoodporne do poziomu ciśnienia wynoszącego 5 ATM, czyli swobodnie można w nich pływać czy uprawiać snorkeling.

Najnowsza linia Huawei Watch 4 charakteryzuje się rozbudowanymi możliwościami monitorowania stanu zdrowia i kondycji fizycznej użytkownika. Te inteligentne zegarki pozwalają na pomiar 7 różnych parametrów zdrowotnych w zaledwie 1 minutę. Dzięki funkcji „Zdrowie na oku” można błyskawicznie uzyskać badanie EKG, pomiar tętna, saturację krwi (SpO2), analizę sztywności tętnic, ocenę poziomu stresu, pomiar temperatury skóry oraz kontrolę układu oddechowego.

Ta ostatnia, najnowsza funkcja rejestruje dźwięk kaszlu (tak, zegarek prosi o zakasłanie!) oraz inne wskaźniki, na podstawie których analizuje, czy układ oddechowy użytkownika nie wykazuje objawów chorobowych. Pozwala to na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Huawei Watch z serii 4 wyposażone są w wiele dodatkowych funkcji, takich jak obsługa ponad 100 różnych treningów sportowych, obsługę eSIM, który umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych oraz wysyłanie SMS-ów bezpośrednio z poziomu zegarka. Użytkownicy mają też dostęp do Map Petal, które zapewniają dokładną nawigację pieszą lub rowerową bezpośrednio na zegarku.

Oba modele najnowszego smartwatcha Huawei wyposażone są w 1,5-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli i gęstości pikseli 310 ppi. Wyświetlacze obsługują tryb Always on Display oraz odświeżanie od 1 Hz, co pomaga w oszczędzaniu energii przy jednoczesnym utrzymaniu aktywnego ekranu, na którym zawsze możemy znaleźć najpotrzebniejsze informacje.

fot. naEkranie.pl

Zegarki Huawei Watch 4 Pro i Watch 4 zapewniają imponujący czas pracy na jednym ładowaniu. W pełnym trybie funkcjonowania mogą pracować przez odpowiednio 4,5 dnia i 3 dni. Z kolei w trybie „ultradługiej żywotności”, zegarki mogą działać odpowiednio nawet do 21 dni oraz 14 dni na jednym ładowaniu. Szybkie, bezprzewodowe ładowanie SuperCharge umożliwia korzystanie z zegarka przez cały dzień po zaledwie 15 minutach ładowania. Pełne naładowanie Huawei Watch 4 Pro trwa 90 minut, a modelu Watch 4 jedynie 60 minut.

Cena i dostępność Huawei Watch 4 Pro oraz Watch 4

Huawei Watch 4 Pro i Watch 4 są już dostępne do kupienia w Polsce. Ich koszt zależy od wybranej wersji:

Huawei Watch 4 Pro Elite (bransoleta tytanowa): 2799 złotych,

Huawei Watch 4 Pro Classic (pasek skórzany, kolor brązowy): 2399 złotych,

Huawei Watch 4 Pro Blue Edition (pasek kompozytowy, kolor niebieski): 2399 złotych,

Huawei Watch 4 Active (pasek fluoroelastomerowy): 1899 złotych.

W ramach oferty promocyjnej, do 9 lipca tego roku nabywcy zegarków z linii Watch 4 otrzymają jako prezent słuchawki Huawei FreeBuds 5i. Zegarki można nabyć w oficjalnym sklepie Huawei oraz u partnerów biznesowych marki. Dodatkowo, przy zakupie smartwatcha na huawei.pl, istnieje możliwość wydłużenia gwarancji o rok za 40% mniejszą cenę oraz dokupienia dodatkowego, skórzanego paska za 69 złotych.

W trakcie pisania tych słów testujemy model Huawei Watch 4 Pro i wkrótce opublikujemy nasze wrażenia z użytkowania go podczas mniej oraz bardziej niecodziennych aktywności.

fot. HUAWEI