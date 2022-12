Huawei Watch D – życzmy sobie zdrowia!

fot. naEKRANIE.pl

Jest to pierwszy smartwatch z wbudowanym ciśnieniomierzem i monitorowaniem EKG oraz certyfikatem urządzenia medycznego. Na pokładzie są też takie atuty, jak długo trzymająca bateria oraz wyjątkowo dobre wykonanie samego smartwatcha.

Wygląd i wykonanie

W odróżnieniu od wielu innych urządzeń Huawei, ten smartwatch jest prostokątny. Zegarek ma wymiary 51 × 38 × 13,6 milimetrów, a pasek do zegarka ma około 30 milimetrów szerokości. Aby dopasować się do każdego nadgarstka, Huawei dostarcza dwa paski, jeden o obwodzie od 130 do 160 mm, a drugi na nadgarstek o obwodzie od 161 do 200 mm.

Ważący około 41 gramów zegarek oferuje 1,64-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 456 x 280 pikseli. Ekran AMOLED reaguje płynnie i błyskawicznie na wprowadzanie danych, a dzięki prostokątnemu kształtowi dłuższe teksty są łatwiejsze do odczytania. Automatycznie regulowana jasność ekranu sprawia, że czytanie w świetle słonecznym nie stanowi żadnego problemu.

Obudowa wykonana jest z czarnego aluminium, dzięki czemu jest bardzo odporna na zarysowania i mało podatna na odciski palców. Dzięki ochronie IP68 nowy zegarek jest pyłoszczelny i wodoszczelny do głębokości około 1,5 m. Po prawej stronie tradycyjnie umieszczono dwa przyciski, górny pełni funkcję przycisku home, dolny uruchamia funkcje zdrowotne zegarka.

Trzeba przyznać, że urządzenie jest dość masywne i całkiem duże, ale gdzieś musiano pomieścić wszystkie funkcje, które czynią je tak wyjątkowym.

Huawei Watch D

Pompowany pasek

Wyjątkową cechą Watch D jest szeroki i miękki pasek, bardzo wygodny w noszeniu. W pasku zaś znajdują się nadmuchiwane kieszonki, które pozwalają dokładnie mierzyć ciśnienie krwi. Do tej pory było to znane głównie z ciśnieniomierzy owijanych wokół ramienia lub nadgarstka. Gdy bransoletka jest napompowana w celu wykonania pomiaru, ucisk jest zbliżony do wrażeń z korzystania z takich właśnie urządzeń. Dość mocny, ale nie nieprzyjemny. Pomiar odbywa się szybko i sprawnie, a fakt, że pomiar faktycznie odbywa się „fizycznie” daje poczucie pewności. Zegarek dzięki czytelnym instrukcjom łatwo przeprowadzi nas przez badanie, można również ustawić przypomnienia o codziennych pomiarach.

Nadgarstkowe ciśnieniomierze nie są niczym nowym, ale smartwatch o takich możliwościach może stać się pożądany na rynku dotkniętym przez pandemię Covid-19. Oprócz ciśnieniomierza są tu bowiem też inne funkcje dające wgląd w codzienne samopoczucie, jak regularny pomiar tętna i saturacji krwi, badanie jakości snu oraz poziomu stresu.

fot. naEKRANIE.pl

Dodatkowo jest tu też funkcja badania EKG, znana już z innych zegarków Huawei. Podczas pomiaru należy przyłożyć palec do dolnego przycisku smartwatcha i nieruchomo czekać na jego zakończenie. Trwa to około 30 sekund. Smartwatch nie zastępuje profesjonalnego badanie EKG, ale może dać wskazówki czy należy skorzystać z porady lekarskiej.

Dzięki tym prozdrowotnym funkcjom taki smartwatch może być przydatny nie tylko dla uprawiających sport czy fitness, ale także dla osób z problemami zdrowotnymi i chorobami cywilizacyjnymi, jak choćby nadciśnieniem, które dotyka co drugiego mieszkańca naszego kraju.

Żywotność baterii

Dużą zaletą smartwatcha Huawei jest wydajna bateria. Wytrzymuje nawet do siedmiu dni, jeśli umiarkowanie używamy zaawansowanych funkcji zegarka. Jeśli jednak mierzymy ciśnienie krwi kilka razy dziennie, czy korzystamy z monitorowania snu, badania EKG, czy ciągłego wyświetlanie godziny na ekranie, to czas działania naturalnie się zmniejsza.

Jednak nawet bardziej wymagający użytkownicy nie będą musieli ładować Watch D częściej niż swojego smartfona, a o nie każdym smartwatchu da się to powiedzieć. Ładowanie baterii do pełna od niemal zera trwa niespełna dwie godziny. Zegarek ładuje się bezprzewodowo za pomocą dostarczonej podkładki ładującej, ale ze względu na konstrukcję paska, nie da się położyć go na płasko, jak choćby Huawei Watch GT3 Pro z tytanową bransoletą.

Obsługa i pozostałe funkcje

Obsługa i nawigacja są proste. Dostęp do menu odbywa się za pomocą przycisków na obudowie, a aplikacje wyszukujemy i uruchamiamy za pomocą ekranu dotykowego. Tarcze zegarków można tradycyjnie wybrać poprzez dłuższe dotknięcie wyświetlacza, co jest już znane z innych smartwatchów marki.

W poprzednich smartwatchach Huawei dolny przycisk był zarezerwowany dla programów sportowych, w Watch D domyślnie przenosi do pomiaru ciśnienia (można to zmienić w menu), a górny przenosi do menu z wszystkimi funkcjami. Zegarek współpracuje z urządzeniami z systemem Android 6.0, HarmonyOS 2 oraz iOS 12.0.

GPS jest również z powrotem na pokładzie i zapewnia bardzo dokładne i praktycznie nieprzerwane rejestrowanie aktywności, takich jak bieganie, jazda na rowerze i wędrówki – i stanowi prawdziwą wartość dodaną dla tych, którzy lubią ćwiczyć na świeżym powietrzu. Niestety, Watch D nie jest zalecany do sportów wodnych – wytrzyma zachlapanie, ale już pływanie niekoniecznie, a nurkowanie może mu zaszkodzić. Stąd dostępne treningi pomijają te dyscypliny przez co jest ich mniej niż we wspomnianym flagowym Huawei Watch GT3 Pro.

Huawei Watch D

Pozycjonowanie GPS przy uprawianiu sportu oraz pomiar wszystkich danych zdrowotnych działają nawet wtedy, gdy zegarek nie jest sparowany ze smartfonem. Warto jednak zajrzeć do aplikacji „Zdrowie” po dodatkowe informacje. Brakuje za to możliwości podłączenia słuchawek i wgrania muzyki, żeby móc biegać bez smartfona.

Watch D ma też kilka innych braków, które sprawiają, że nie do końca jest pełnoprawnym smartwatchem, a hybrydą pomiędzy opaską treningową, urządzeniem medycznym i smartwatchem właśnie. Nie ma tu choćby płatności zbliżeniowych NFC. Niestety, nie pozwala też przeprowadzać rozmów, ponieważ nie ma wbudowanego głośniczka, ale zapewne poświęcono go kosztem pomiaru ciśnienia.

Szybka i łatwa konfiguracja

Konfiguracja zegarka jest prosta i szybka, niezależnie od tego, czy mamy smartfon z systemem Android, iOS czy Harmony OS. Aplikacja „Zdrowie” automatycznie wykrywa zegarek, za pomocą kilku stuknięć ściągniemy aktualne oprogramowanie i przygotujemy go do pierwszego użycia. Huawei Watch D łączy się ze smartfonem przez Bluetooth, ale podczas użytkowania nie jest konieczne stałe połączenie, wszystkie zapisane w pamięci zegarka dane zostaną zsynchronizowane po ponownym połączeniu.

Prozdrowotny Huawei Watch D

Huawei Watch D to jedna z większych smartwatchowych niespodzianek odchodzącego 2022. Szczególnie imponujące jest to, jak dokładnie działa pomiar ciśnienia oraz jak długi jest przy tym czas pracy na baterii. Zegarek działa bezproblemowo z wszystkimi smartfonami, co czyni go dostępnym dla szerokiego grona odbiorców. Cena 1799 zł może wydawać się całkiem wysoka, ale otrzymujemy smartwatch z ciśnieniomierzem, który zatroszczy się o nasze zdrowie lub zdrowie najbliższych, jeśli ich nim obdarujemy.

Huawei Watch D

Huawei Watch D ma swoje ograniczenia, ale to świetnie wykonany smartwatch dla tych, którzy chcą lepiej pilnować swojego zdrowia, a jednocześnie potrzebują funkcji fitnessowych. Brakuje mu niektórych funkcji znanych z innych smartwatchy, które jednak nie mogą się z nim równać pod względem mierzenia zarówno ciśnienia krwi, jak i robienia podstawowego EKG. Watch D monitoruje oraz przypomina o regularnym badaniu zdrowia, którego tak bardzo sobie w tym szczególnym okresie wszyscy nawzajem życzymy.