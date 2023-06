Uwaga, konkurs! Do wygrania najnowszy smartwatch Huawei Watch 4 Pro Elite!

fot. HUAWEI

Już 19 czerwca na polskim rynku zadebiutują najnowsze inteligentne zegarki HUAWEI WATCH 4 oraz HUAWEI WATCH 4 Pro. Z tej okazji oficjalny sklep internetowy huawei.pl rozpoczyna wielkie odliczanie do ich premiery i zaprasza do udziału w konkursie, który potrwa do 18 czerwca. Zwycięzca otrzyma HUAWEI WATCH 4 Pro w wersji Elite, a w ramach dwóch kolejnych nagród przewidziano innowacyjne zegarki 2‑w‑1 – HUAWEI WATCH Buds. Na wszystkich uczestników czeka rabat w wysokości 150 zł na zakup smartwatcha z serii HUAWEI WATCH 4.

fot. HUAWEI

Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę https://consumer.huawei.com/pl/offer/nowosc/, wyrazić chęć zapisania się na newsletter oraz odpowiedzieć na pytanie:

Jaką innowację w monitorowaniu zdrowia chciał(a)byś znaleźć w najnowszym smartwatchu?

Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi mają szansę wygrać:

1 x HUAWEI WATCH 4 Pro Elite (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł),

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kupony o wartości 150 zł na zakup dowolnego zegarka z serii HUAWEI WATCH 4. Kupony zostaną wysyłane w dniu premiery smartwatcha – 19 czerwca 2023 r.

Konkurs trwa do 18 czerwca 2023 r. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 9 lipca 2023 r. Kupony nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter. Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie konkursowej.

fot. naEKRANIE

Z naszej strony możemy dodać, że od kilku dni testujemy już nowy smartwatch Huawei i możemy powiedzieć, że zdecydowanie wart jest on udziału w tym konkursie. Niedługo opublikujemy też szersze wrażenia z używania go na co dzień i jak wpływa to na dbanie o zdrowie i samopoczucie.