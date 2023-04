Huawei Watch Ultimate: piękny zegarek łączący wyjątkowy styl i sportowy charakter

fot. naEkranie.pl

Watch Ultimate wyróżnia się wyjątkowo wytrzymałą obudową wykonaną ze stopu cyrkonu zwanego płynnym metalem. To pierwszy smartwatch na rynku wykonany z materiałów zarezerwowanych dotychczas dla klasycznych zegarków klasy premium. Huawei Watch Ultimate ma również zwiększoną wodoodporność (10 ATM, czyli aż do 100 metrów) oraz idące za tym wyspecjalizowane programy do nurkowania i nowy tryb ekspedycyjny.

fot. naEkranie.pl

Ceny Watch Ultimate zaczynają się od 3299 zł za wersję Expedition z czarnym paskiem z kauczuku i sięgają 4199 zł za wersję Voyage z tytanową bransoletą i dwoma paskami, w tym przedłużonym kauczukowym, szaroniebieskim paskiem, który można zapiąć na piance do nurkowania. Ultimate zdecydowanie wart jest takich pieniędzy – to nie tylko funkcjonalny i świetnie wykonany smartwatch, ale też mogący poszczycić się najwyższej klasy wzornictwem. I to zarówno w wersji Expedition, jak i Voyage, którą zaraz zajmiemy się nieco szerzej.

fot. naEkranie.pl

Wysublimowany design i nienaganna ergonomia

Huawei nie szczędziło środków, aby Watch Ultimate był godny swojej nazwy. Smartwatch wyróżnia się zastosowaniem stopu z użyciem materiału, który zazwyczaj można znaleźć tylko w najbardziej luksusowych zegarkach: cyrkonu. Jeszcze twardszy od tytanu, jest też wyjątkowo odporny na korozję i zarysowania. Materiał ten jest wprawdzie trochę cięższy od tytanu, ale za to lżejszy od stali. Ultimate to zdecydowanie męski zegarek i choć na pierwszy rzut oka jego wymiary 48,5 x 48,5 mm przy grubości około 15 mm mogą wydawać się nieco przytłaczające, to błyskawicznie okazało się, że jest wyjątkowo wygodny - można go nosić całą dobę, bo nie przeszkadza też w nocnym wypoczynku, gdy monitoruje nasz sen. Wymiarami nie odstraszy więc nikogo przyzwyczajonego do eleganckich mechanicznych zegarków. Sama koperta Ultimate waży 76 gramów, a wraz z kauczukowym paskiem prawie 100 g. Z tytanową bransoletą robi się wprawdzie trochę cięższy, ale nie zmniejsza to komfortu noszenia.

fot. naEkranie.pl

Pasek z uwodornionego kauczuku nitrylowego (HNBR) jest bardzo dobrej jakości i miękki w dotyku, a tytanowa klamerka oferuje klasyczne, ale bezpieczne zapięcie. Całkowicie tytanowa bransoleta zapewnia bardzo wysoki komfort noszenia, a system szybkiego zapinania jest równie elegancki, co praktyczny. Długość bransolety można regulować dzięki kilku zawartym w zestawie wymiennym ogniwom (bez użycia narzędzi). W zestawie znajduje się też dodatkowy, bardzo długi pasek kauczukowy, który pozwoli zapiąć Ultimate'a na piance do nurkowania. Tytanowa bransoleta świetnie komponuje się ze stopem cyrkonu obudowy wersji Voyage. Można też ją dobrać do wersji Expedition, która standardowo sprzedawana jest z czarnym paskiem z kauczuku.

fot. naEkranie.pl

Genialnie jasny i duży ekran

W tak dużej kopercie zmieścił się pokaźny, okrągły ekran o przekątnej aż 1,5 cala (466 x 466 pikseli), jasny i bardzo kontrastowy dzięki specyfice technologii AMOLED (niemal idealne czernie) i dobrze czytelny na zewnątrz dzięki wysokiej jasności (aż 1000 nitów - co dobrze widać na zdjęciach robionych w pierwszych słonecznych dniach tej wiosny). Ekran chroni szafirowe szkło, a okala ceramiczny, błękitny bezel z oznaczeniem minut świetnie znanym płetwonurkom. Co ciekawe, czarna wersja Expedition zamiast bezelu ma klasyczną lunetę z kierunkami świata.

fot. naEkranie.pl

Dostępny jest tryb stałego wyświetlania (always-on), aby w każdej chwili móc sprawdzić godzinę bez konieczności włączania ekranu poprzez ruch nadgarstka lub naciśnięcie przycisku. Co oczywiste, odbywa się to kosztem czasu pracy na baterii, ale prawdę mówiąc niemal niezauważalnym w codziennym użytkowaniu.

Dotyk w centrum uwagi

Huawei wciąż rozwija swój własny system HarmonyOS i wyposaża w niego swój Watch Ultimate. Interfejs został zaprojektowany z myślą o głównie dotykowym użytkowaniu. Przesunięcie palcem w dół przywołuje panel skrótów do aktywacji np. trybów Nie przeszkadzać i Trybu uśpienia, alarmu, latarki, itp. W ten sam sposób przesunięcie w górę otwiera panel ostatnich powiadomień.

Przeciągnięcie ekranu w prawo wyświetla specyficzne menu zawierające domyślnie kolorowy dymek umożliwiający wywołanie asystenta głosowego AI Voice, który jednak działa tylko ze smartfonami Huawei (EMUI 10.1 lub nowszy). Na tym ekranie wyświetlany jest również widżety pogodowy i do odtwarzania muzyki.

fot. naEkranie.pl

Jeśli przesuniemy w lewo, to tym razem to widżety są przewijane. Domyślnie wyświetlane są kolejno: tętno, natlenienie krwi, aktywność, pogoda, cykl księżycowy i sen, ale można zmienić ich kolejność oraz usunąć lub dodać wybrane widżety. Jest to wygodne, gdy szybko chcemy zobaczyć dane mające dla nas największe znaczenie. Wśród pozostałych ciekawych funkcji jest m.in. pomiar poziomu stresu, naprawdę dobrze działające EKG, a także monitorowanie sztywności tętnic.

fot. naEkranie.pl

Choć świetnie działający z dotykiem, interfejs Watch Ultimate nie jest oparty wyłącznie na nim, ale wykorzystuje również koronkę i przyciski. Do przewijania menu powiadomień lub listy widżetów można użyć obrotowej koronki z haptycznym sprzężeniem zwrotnym. Służy ona również do przybliżania ekranu widżetów, do których dostęp uzyskuje się po naciśnięciu umieszczonego w koronce przycisku. W dowolnym momencie można go wcisnąć, żeby wrócić do ekranu tarczy zegarka. Drugi przycisk na prawym boku koperty domyślnie uruchamiania programy treningowe, ale w zależności od potrzeb można mu nadać inną funkcję.

fot. naEkranie.pl

Huawei Watch Ultimate ma też trzeci przycisk zlokalizowany na lewym boku. Służy on do aktywacji nowego trybu ekspedycyjnego. Zaprojektowany z myślą o wędrówkach i długodystansowych wyprawach, tryb ten wyświetla czas trwania aktywności, przebyty dystans, zmiany wysokości n.p.m, tętno i średnią prędkość użytkownika, a także godzinę wschodu i zachodu słońca. W trybie tym można ustawić ostrzeżenie o nadchodzącej burzy, które mierzy wahania ciśnienia atmosferycznego w ciągu ostatnich godzin i zaalarmuje, gdy zacznie ono szybko spadać. Tryb nocny w trybie ekspedycyjnym przełącza cały wyświetlacz na kolor pomarańczowy, żeby zapewnić lepszą czytelność w ciemności.

fot. naEkranie.pl

Huawei Watch Ultimate obsługuje rozmowy telefoniczne ze smartfona poprzez połączenie Bluetooth. Jakość dźwięku jest dobra, a rozmówcy słyszą nas świetnie.

Przydatne funkcje dla miłośników sportów mniej i bardziej ekstremalnych

Zintegrowane nurkowanie

W Ultimate można wybierać spośród różnych trybów nurkowania, takich jak nurkowanie rekreacyjne, techniczne z akwalungiem, w trybie głębokościomierza czy swobodne. Wyposażony jest także w czujnik zawiśnięcia w toni (hover) w trybie nurkowania swobodnego, co ułatwia ćwiczenie tej techniki. Ultimate dba też o zdrowie nurków, przypominając o zakazie latania samolotem po nurkowaniu.

Zegarek wyróżniają takie cechy, jak CEIL (sufit dekompresyjny), 10 ATM odporność na ciśnienie wody (certyfikat ISO 22810) oraz certyfikat EN133194 – międzynarodowy standard dla akcesoriów do nurkowania. Szesnastowarstwowa konstrukcja z mikronowym filtrem zapewnia doskonałą wodoszczelność do głębokości 100 metrów.

Z funkcji smartwatcha można oczywiście korzystać pod wodą i w rękawiczkach. Przycisk asystenta umożliwia wykonywanie złożonych operacji, takich jak zmiana butli czy resetowanie średniej głębokości.

Wykorzystując algorytm dekompresji Bühlmanna, Ultimate monitoruje dane nurkowania i dostarcza wskazówek opartych na rzeczywistych warunkach. Wszechstronny komputer nurkowy oferuje ponad dwadzieścia kategorii powiadomień, w tym wynurzanie z nadmierną prędkością, przystanki dekompresyjne czy zmianę butli, obsługując także niestandardowe ustawienia. Emituje też ostrzeżenia, zwiększając bezpieczeństwo podczas nurkowania.

Szczegółowy dziennik w aplikacji Zdrowie rejestruje krzywą nurkowania, prędkość wynurzania, temperaturę wody i wiele więcej, ułatwiając planowanie i analizę podwodnych wypraw.

Huawei Watch Ultimate

Wielofunkcyjny kombajn treningowy

Jeśli chodzi o aktywności sportowe, Ultimate daje dostęp do ponad 100 różnych trybów – od trenowania drive’ów w golfie po sporty ekstremalne. W zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie. Można docenić trenera głosowego, który w regularnych odstępach czasu informuje nas o tempie, pokonanym dystansie lub tętnie. Jest praktyczny, bo pozwala nie patrzeć na zegarek podczas treningów.