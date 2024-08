Prequel Piątku trzynastego z nowym showrunnerem. Od klauna do maski hokejowej

fot. materiały promocyjne

Kiedy ogłoszono, że A24 zajmie się produkcją serialu ze świata Piątku trzynastego, wielu fanów nie mogło się doczekać. Tym bardziej, że za produkcję miał odpowiadać Bryan Fuller, który przedtem pracował nad znakomitym Hannibalem z Madsem Mikkelsenem. To jednak się nie udało, a showrunner pożegnał się z produkcją. Uzasadnił to różnicami kreatywnymi w jego podejściu do serialu, a oczekiwaniami A24.

Teraz Deadline informuje o zatrudnieniu nowego showrunnera. Ma nim być Brad Caleb Kane, który stworzył inny serial bazujący na kultowych horrorach, czyli Welcome to Derry. Przejmie on po Fullerze obowiązki showrunnera, scenarzysty i producenta wykonawczego.

Od chwili, w której zobaczyłem Jasona Voorheesa wyciskającego gałki oczne jakiemuś facetowi, wiedziałem że moja ścieżka przetnie się z Człowiekiem Za Maską. Miałem wtedy 8 lat! Nic nie zdefiniowało bardziej mojego dzieciństwa od dorastania w złotej erze slasherów, a tej ery nic nie zdefiniowało bardziej od Piątku trzynastego. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany szansą dołożenia cegiełki do tej ikonicznej franczyzy, szczególnie z tak nieustraszonymi partnerami, jak Peacock i A24.

Crystal Lake - co wiadomo o serialu?

Crystal Lake to serialowy prequel z franczyzy Piątek trzynastego, za którego produkcją stoi studio A24. Zamówiono go w 2022 roku. Variety wcześniej podawało, że Victor Miller, który napisał scenariusz do pierwszego filmu, będzie producentem wykonawczym wraz z Markiem Toberoffem oraz Robem Barsamianem. Z kolei Kevin Williamson (Krzyk, Pamiętniki wampirów) napisze scenariusz do jednego odcinka. Ponadto w serialu zagra Adrienne King, która wcielała się w Alice w Piątku trzynastego z 1980 roku. To będzie powracająca rola.

