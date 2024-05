Twórca Hannibala odchodzi z serialowego prequela Piątek 13-go. A24 szuka nowego showrunnera

Bryan Fuller, który zasłynął serialem Hannibal, na swoich mediach społecznościowych ogłosił, że odchodzi z serialu Crystal Lake, rozgrywającego się w uniwersum Piątek trzynastego. Peacock i A24 szukają nowego showrunnera.

Poniżej znajdziecie cały post Fullera, który opublikował na swoim Instagramie.

Adaptowanie klasyka kina grozy jest czymś, w czym mam pewne doświadczenie. Tego typu seriale wymagają wizji, która jest w stanie przekształcić i ulepszyć materiał źródłowy, a jednocześnie dostarczyć widzom to, czego oczekują, co jest ambitnym i ryzykownym przedsięwzięciem. Wymaga to ludzi, którzy są w stanie podjąć z tobą to ryzyko.

Jeśli to się powiedzie, tak jak w przypadku Hannibala, rezultaty mogą być niesamowite zarówno dla tych, którzy opowiadają tę historię, jak i dla tych, którzy jej słuchają. Nie mógłbym być bardziej dumny z pracy, którą mój współshowrunner Jim Danger Gray i ja mogliśmy wykonać dzięki naszej wspaniałej ekipie scenarzystów, pomimo wyzwań, przed którymi stanęliśmy.

Jednak z powodów od nas niezależnych, A24 zdecydowało się pójść w innym kierunku z tym materiałem. Mamy nadzieję, że produkt końcowy będzie czymś, co spodoba się fanom Piątku trzynastego na całym świecie.