Predator: Prey - postać z oryginalnego filmu była inspiracją dla produkcji

fot. materiały prasowe

Predator: Prey to kolejna część serii Predator, która stanowi prequel dla oryginalnego filmu. Reżyser produkcji, Dan Trachtenberg, w rozmowie z magazynem Empire stwierdził, że inspiracją dla głównej bohaterki produkcji była postać Billy'ego, indiańskiego zwiadowcy z oryginalnego widowiska. Twórca chciał skupić się na kimś, kto w każdym innym filmie byłby na drugim planie rodzajem pomocnikiem głównego bohatera.

Akcja produkcji dzieje się jakieś 300 lat przed wydarzeniami z oryginalnej produkcji. Bohaterką projektu jest wojowniczka pochodząca z plemienia Komanczów, która wychowywała się w cieniu najbardziej znanych łowców z jej ludu. Kobieta musi stanąć do walki z Predatorem, który pojawia się na ziemiach jej plemienia. Co ciekawe podobno jedną z inspiracji dla twórców była kultowa gra wideo God of War z 2018 roku.

Predator: Prey - zdjęcia

W głównej roli w produkcji występuje Amber Midthunder. W obsadzie są również Dakota Beavers i Dane DiLiegro. Dan Trachtenberg jest reżyserem, a Patrick Aison odpowiada za scenariusz.

Prey - film zadebiutuje na platformie Hulu 5 sierpnia. Tego samego dnia produkcja pojawi się w Polsce w serwisie Disney+.