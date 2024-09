Prezes Netflixa twierdzi, że ich dane oglądalności są najwiarygodniejsze. Czy ludzi interesuje, jak długo film jest w kinach?

fot. zrzut ekranu z wideo na Youtube (kanał FoundationINTERVIEWS)

W trakcie Royal Television Society’s (RTS) London Convention 2024 oraz Fast Company Innovation Festival, Ted Sarandos, prezes Netflixa, opowiedział o streamingowym gigancie i podzielił się kilkoma interesującymi informacjami. Wspominał m.in. o wpływie streamingu na świat kina, wynikach oglądalności, ilości subskrypcji czy zmianach w modelu biznesowym.

Dane Netflixa najwiarygodniejsze na świecie

Ted Sarandos zdradził, że Netflix obecnie ma 280 mln subskrybentów na całym świecie, a jego najpopularniejsze produkcje, to te brytyjskie. W pierwszej połowie 2024 roku serwis streamingowy osiągnął liczbę 94 miliardów obejrzanych minut. Sarandos uznał, że jego firma jest najbardziej transparentna w dzieleniu się wynikami oglądalności.

Nie moglibyśmy być bardziej transparentni od tego. Mam nadzieję, że pozostali w branży podążą naszym śladem.

Stwierdził też na podstawie publikowanych wyników, że: "największe filmy tego roku są te, które zostały stworzone na Netflixa i tylko tam można je obejrzeć." Przyznał jednak, że nie każda produkcja się udaje i jest to naturalne.

Prezes Netflixa porównał też platformę do YouTube. Uważa, że mają ze sporą sporo wspólnego, ale jest kilka znaczących różnic. Na Netflixie reklam jest mniej. Zauważył, że widownia Netflixa często korzysta z YouTube, by tam oglądać publikowane zwiastuny filmów oraz seriali. Uznał jednak, że Netflix zgarnia "40 razy więcej" wyświetleń w ramach swojego odtwarzacza niż na YouTube.

Ludzi nie interesuje, jak długo film jest w kinie

Co jest celem Netflixa na przyszłość? Ted Sarandos nie ma wątpliwości:

Potrzebujemy świetnych osób do opowiadania historii. Moim celem jest, żeby byli sławni i bogaci i będziemy próbowali im to zapewnić. Jeśli dobrze wykonają swoją pracę, to właśnie tak się stanie. Istnieje zjawisko romantyzowania tego, co było kiedyś.

Dodał, że Netflix nie korzysta z fizycznej dystrybucji, ponieważ jest to kosztowne i nieopłacalne.

Dziś nasi subskrybenci mogą oglądać wszystkie dzieła popkultury za ułamek ceny, którą wynosił zestaw Rodziny Soprano w 2007 roku. I nie muszą czekać dwóch miesięcy, aż zobaczą wszystkie odcinki jakiegoś serialu. Nie muszą czekać, aż film przestanie być puszczany w kinach. Ich te okienka wcale nie interesują. Nie rozmawiają o tym przy obiedzie. To unikatowe dla Netflixa, że mamy taką skalę. Możemy wydać 200 mln dolarów na film i mieć taką oglądalność, żeby umieścić go bezpośrednio na streamingu bez konieczności zbierania drobnych z kin, żeby odbudować swoje finanse. Uważam, że to bardzo nieefektywny sposób na publikowanie filmów.

