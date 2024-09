Jennifer Lopez i Brett Goldstein w komedii romantycznej. Netflix zawzięcie walczył o ten projekt

fot. Netfix // Apple TV+

Jennifer Lopez kontynuuje swoją współpracę z Netflixem. Po filmach Atlas i Matka wystąpi w komedii romantycznej pt. Office Romance. Będzie jej partnerować Brett Goldstein, czyli zdobywca dwóch nagród Emmy za drugoplanową rolę w serialu Ted Lasso. Netflix stoczył zaciętą walkę o prawa do tej produkcji. Streamer nie skomentował tych doniesień o obsadzie.

Scenariusz napisali Goldstein i Joe Kelly, którzy zajmą się również produkcją. Nie podano żadnej informacji o fabule filmu. Według Deadline w produkcji wystąpi kilku znakomitych aktorów charakterystycznych.

Producentami Office Romance są Aaron Ryder i Andrew Swett z ramienia Ryder Picture Company, a także Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas i Benny Medina z Nuyorican Films. Courtney Baxter z Nuyorican pełni funkcję producentki wykonawczej. Warto przypomnieć, że Nuyorican Productions zawarło wieloletnią umowę pierwszeństwa z Netflixem, która obejmuje filmy fabularne, seriale telewizyjne i treści bez scenariusza.

Oprócz wspomnianego Office Romance Lopez ma w planach wyprodukowanie trzech innych projektów: The Godmother, Bob the Builder i Kiss of the Spider Woman. Z kolei Bretta Goldsteina mogliśmy ostatnio oglądać w filmie All of You. Podkładał też głos Rolandowi w animacji Garfield. Ponadto pracował nad 2. sezonem Terapii bez trzymanki, którego pierwszy odcinek zadebiutuje na Apple TV+ 16 października.

fot. Netflix // Jennifer Lopez w filmie "Matka"