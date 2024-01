Prezydencki poker w wersji brytyjskiej? Twórca Sherlocka chce taki serial

źródło: BBC

Steven Moffat dał się poznać fanom seriali jako twórca i showrunner Sherlocka oraz prowadzący kilka sezonów Doktora Who. W nowym wywiadzie uważa, że Wielka Brytania potrzebuje własnej wersji hitu Prezydencki poker. Dodał, że jest gotowy napisać scenariusze takiego tytułu. Jego zdaniem poważne spojrzenie na brytyjską polityką to coś, czego brak w świecie brytyjskich seriali.

Prezydencki poker w wersji brytyjskiej?

- Mamy problem - myślimy, że bycie cynicznym to zarazem bycie wyrafinowanym, ale to dziecinne myślenie. Nasz cynizm wobec naszej polityki dał efekt w postaci cynicznych polityków. Jeśli powiesz dziecku, że jest złe, ono stanie się złe. Jeśli powiesz politykom, że są grupą egoistycznych szaleńców... to gdzie znajdzie się wartość bycia kimkolwiek innym?

Co prawda, Moffat uważa, że politycy zachowują się tak, a nie inaczej, bo nie mieli takiego serialu jak Prezydencki poker, nie wygląda na to, by scenarzysta rozmawiał z kimkolwiek decyzyjnym, kto mógłby dać zielone światło dla takiego projektu. Na razie jest to tylko omawiane w teorii.

Przypomnijmy, że najnowszy serial Moffat to Douglas is Cancelled, który porusza kwestii kultury unieważnienia. Bohaterem jest osobowość telewizyjna, która spotyka się z gniewem opinii publicznej po niestosownym żarcie wypowiedzianym podczas wesela. Premiera w 2024 roku.