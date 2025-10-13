Po wzruszającej śmierci w finale 2. sezonu serialu Primal, Spear powraca jako zombie w nowej odsłonie. W styczniowym wywiadzie Genndy Tartakovsky przyznał, że jest dumny z tego projektu ze względu na jakość animacji, fabuły i emocji, ponieważ mieli do dyspozycji skromny budżet.
Czytaj dalej: Genndy Tartakovsky walczy o The Black Knight. Animacja wygląda wspaniale! [WIDEO]
Genndy Tartakovsky o 3. sezonie Primal
Z kolei w ostatniej rozmowie z Entertainment Weekly twórca potwierdził, że Spear stał się zombie. Widzowie dowiedzą się w serialu, jak do tego doszło. Po skończeniu 2. sezonu Tartakovsky chciał zająć się czymś innym, ale potem zaczął mieć wątpliwości.
Przyznał, że coś mu nie pasowało w dalszej pracy nad serialem jako antologią.
Tartakovsky nie zdradził szczegółów wydarzeń z 3. sezonu serialu Primal. Potwierdził jednak, że dzieci Spear i Fang pojawią się i odegrają ważną rolę w nadchodzącej historii. Zobaczcie poniżej zapowiedź oraz zdjęcia z nowej serii.
Primal - zwiastun 3. sezonu
Primal - zdjęcia z 3. sezonu
Primal - wszystkie odcinki są dostępne na HBO Max. Premierę 3. sezonu zaplanowano na styczeń 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com