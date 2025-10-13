fot. Adult Swim

Po wzruszającej śmierci w finale 2. sezonu serialu Primal, Spear powraca jako zombie w nowej odsłonie. W styczniowym wywiadzie Genndy Tartakovsky przyznał, że jest dumny z tego projektu ze względu na jakość animacji, fabuły i emocji, ponieważ mieli do dyspozycji skromny budżet.

Genndy Tartakovsky o 3. sezonie Primal

Z kolei w ostatniej rozmowie z Entertainment Weekly twórca potwierdził, że Spear stał się zombie. Widzowie dowiedzą się w serialu, jak do tego doszło. Po skończeniu 2. sezonu Tartakovsky chciał zająć się czymś innym, ale potem zaczął mieć wątpliwości.

Po prostu spędziłem 20 odcinków, sprawiając, że ludziom zależało, a potem uśmierciłem głównego bohatera, co jest w porządku, ale jakie mam wtedy opcje?

Przyznał, że coś mu nie pasowało w dalszej pracy nad serialem jako antologią.

Inne rzeczy, którymi się zajmowałem, nie szły mi najlepiej, może dlatego, że nie skończyłem historii. A ponieważ w pierwszym sezonie mieliśmy odcinek Plague of Madness, w którym pojawił się dinozaur-zombie, to jest to część naszego świata. To pulp. To najbardziej pulpowa rzecz – nieumarli.

Tartakovsky nie zdradził szczegółów wydarzeń z 3. sezonu serialu Primal. Potwierdził jednak, że dzieci Spear i Fang pojawią się i odegrają ważną rolę w nadchodzącej historii. Zobaczcie poniżej zapowiedź oraz zdjęcia z nowej serii.

Primal - wszystkie odcinki są dostępne na HBO Max. Premierę 3. sezonu zaplanowano na styczeń 2026 roku.