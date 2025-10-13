Reklama
Zwiastun 3. sezonu serialu Primal. Spear jako zombie!

Podczas New York Comic Con został zaprezentowany teaser wyczekiwanego 3. sezonu serialu animowanego dla dorosłych pt. Primal. Twist fabularny zaskakuje!
Magda Muszyńska
Tagi:  3. sezon 
animacja zombie Primal zwiastun
Primal - 3. sezon fot. Adult Swim
Po wzruszającej śmierci w finale 2. sezonu serialu Primal, Spear powraca jako zombie w nowej odsłonie. W styczniowym wywiadzie Genndy Tartakovsky przyznał, że jest dumny z tego projektu ze względu na jakość animacji, fabuły i emocji, ponieważ mieli do dyspozycji skromny budżet. 

Czytaj dalej: Genndy Tartakovsky walczy o The Black Knight. Animacja wygląda wspaniale! [WIDEO]

Genndy Tartakovsky o 3. sezonie Primal

Z kolei w ostatniej rozmowie z Entertainment Weekly twórca potwierdził, że Spear stał się zombie. Widzowie dowiedzą się w serialu, jak do tego doszło. Po skończeniu 2. sezonu Tartakovsky chciał zająć się czymś innym, ale potem zaczął mieć wątpliwości. 

Po prostu spędziłem 20 odcinków, sprawiając, że ludziom zależało, a potem uśmierciłem głównego bohatera, co jest w porządku, ale jakie mam wtedy opcje?

Przyznał, że coś mu nie pasowało w dalszej pracy nad serialem jako antologią.

Inne rzeczy, którymi się zajmowałem, nie szły mi najlepiej, może dlatego, że nie skończyłem historii. A ponieważ w pierwszym sezonie mieliśmy odcinek Plague of Madness, w którym pojawił się dinozaur-zombie, to jest to część naszego świata. To pulp. To najbardziej pulpowa rzecz – nieumarli.

Tartakovsky nie zdradził szczegółów wydarzeń z 3. sezonu serialu Primal. Potwierdził jednak, że dzieci Spear i Fang pojawią się i odegrają ważną rolę w nadchodzącej historii. Zobaczcie poniżej zapowiedź oraz zdjęcia z nowej serii.

Primal - zwiastun 3. sezonu

Primal - zdjęcia z 3. sezonu

Primal - 3. sezon

Primal - 3. sezon
fot. Adult Swim
Primal - wszystkie odcinki są dostępne na HBO Max. Premierę 3. sezonu zaplanowano na styczeń 2026 roku. 

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
