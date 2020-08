Prime Time - zdjęcia z nowego filmu producentów Bogów. Bielenia w głównej roli

„Prime Time", fot. Tomasz Kaczor / Watchout Studio

Prime Time to nadchodzący dramat psychologiczny NEXT FILM i Watchout Studio, będący debiutem reżyserskim Jakuba Piątka. W głównej roli podziwiać będziemy mogli Bartosza Bielenię, którego widzowie znają ze świetnej roli w nominowanym do Oscara filmie Boże Ciało. W obsadzie zobaczymy również Magdalenę Popławską, Andrzeja Kłaka, Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik i Cezarego Kosińskiego.

O czym opowie zapowiedziana produkcja? Akcja Prime Time rozgrywać będzie się w sylwestra 1999 roku. Sebastian, bohater grany przez Bartosza Bielenię, wtargnie do studia telewizyjnego i będzie domagać się wejścia na wizę podczas czasu największej oglądalności. Jako zakładników chłopak weźmie prezenterkę portretowaną przez Magdalenę Popławską oraz ochroniarza, w roli którego wystąpi Andrzej Kłak.

Prime Time

Przypomnijmy, że NEXT FILM i Watchout Studio mają już na swoim koncie takie produkcje, jak Bogowie, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej czy Ukrytą grę.

Premiera filmu Prime Time zaplanowana jest na jesień 2021 roku.