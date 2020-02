Sandman - Bartosz Bielenia z Bożego Ciała w amerykańskim serialu Netflixa? Zobacz przesłuchanie!

Bartosz Bielenia ostatnie miesiące spędził w Stanach Zjednoczonych biorąc udział w oscarowej promocji filmu Boże Ciało. Polski kandydat do Oscara ostatecznie nagrody nie zdobył przegrywając z Parasite. Wygląda na to, że polski aktor, którego talent Edgar Wright, reżyser Baby Driver, porównywał do mieszanki Vincenta Cassella z EwanMcGregorem, chce próbować swoich sił w Hollywood.

Do sieci trafiło nagranie z przesłuchania Bartosza Bieleni do roli postaci zwanej Corynthian. Według dziennikarza GWW dialogi, które słyszymy w wideo pochodzą ze scenariusza serialu. Emre Kaya to reporter, który często wrzuca różne materiały jako pierwszy i takim sposobem trafił na to wideo, które oficjalnie do sieci nie trafiło.

Czy Bartosz Bielenia sprawdziłby się w tej roli? Oceńcie sami:

Netflix ogłosił serial Sandman, oparty na komiksach Neila Gaimana, w lipcu 2019 roku. Allan Heinberg jest showrunnerem. Więcej o zapowiedzi projektu pisaliśmy w newsie wraz z ogłoszeniem.