Polski serial Netfliksa zyskał 2. sezon. Widzowie nie mają wątpliwości – to był hit 2024

fot. Piotr Litwic

26 maja 2025 roku, z okazji Dnia Matki, Netflix oficjalnie ogłosił, że powstanie 2. sezon serialu Matki Pingwinów. To efekt ogromnego sukcesu produkcji zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pomimo chwilowej ciszy po premierze, serial szybko złapał wiatr w żagle i stał się tematem dyskusji w mediach w całej Polsce. Zbierał dobre oceny zarówno od widzów, jak i krytyków. The New York Times uznał go za jeden z najlepszych seriali zagranicznych 2024 roku — a polskie produkcje trafiają tam bardzo rzadko.

Matki Pingwinów 2 — powstanie kontynuacja

- Sukces Matek Pingwinów i to, jak wielu widzów zobaczyło w tym serialu siebie, pokazuje że bardzo potrzebujemy takich historii. Cieszymy się, że możemy dalej pracować z twórcami serialu i oficjalnie podzielić się informacją o rozpoczęciu prac nad kontynuacją, na którą czekają widzowie – mówi Kuba Razowski, menedżer ds. seriali oryginalnych w Netflixie.

– Tak szeroki i entuzjastyczny odbiór Matek Pingwinów przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. To ogromna motywacja do pracy nad kolejnym rozdziałem tej historii, w którym na rodziców czekają nowe wyzwania związane z wychowaniem i dorastaniem ich dzieci. Nie mogę się doczekać się, aż znów spotkamy się na planie i ta szalona przygoda zasilana miłością, potrzebą budowania świadomości i wzmacniania rodzicielskiej wspólnoty zacznie się na nowo – dodaje Klara Kochańska-Bajon, pomysłodawczyni, scenarzystka i reżyserka produkcji.