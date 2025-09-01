Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2025. 2. sezon Pokolenia V, Ta dziewczyna i inne
Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Prime Video na wrzesień 2025. Oto lista tytułów!
Na Prime Video nie zabraknie wielu nowości we wrześniu. Najbardziej wyczekiwany jest 2. sezon Pokolenia V, który ponownie skupi się na obdarzonych mocami studentach Uniwersytetu Godolkina. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a bohaterowie dowiadują się o tajnym programie z lat 60. Na uwagę zasługują również nowe seriale The Runarounds i Królowa przekrętów. Z kolei warto sprawdzić Tę dziewczynę, w której występują Robin Wright i Olivia Cooke. Sprawdźcie poniżej pełną listę.
Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2025
The Runarounds - 1. sezon
Premiera 1 września
Serial „The Runarounds” (twórcy serialu „Outer Banks”) opowiada o grupie świeżo upieczonych absolwentów liceum, którzy zakładają zespół w nadziei na ucieczkę od nudnej przyszłości, jaka ich czeka. W trakcie letniej trasy koncertowej, podczas której zespół próbuje osiągnąć sukces i spełnić niemal niemożliwe marzenie, członkowie zespołu zakochują się i wpadają w kłopoty.
Good Luck Guys - 2. sezon
Premiera 5 września
Dwanaścioro rozpieszczonych przez życie celebrytów i influencerów dociera na bezludną plażę w Malezji. Dobrani w duety będą walczyć o zwycięstwo w programie i 100 tysięcy złotych.
Królowa przekrętów - 1. sezon
Premiera 6 września
W świecie przestępców i milczących ofiar trójka oszustów walczy z chciwością ze stylem. Okradają tylko tych złych i nie szukają zemsty. Ale co jeśli przestępstwa staną się grą, a sprawiedliwość straci wartość? Witajcie w świecie Królowej Przekrętów. Poznajcie Yi-rang, czarującą liderkę, Jamesa, doświadczonego zawodowca i Gu-ho. A jeśli mowa o oszustach, nigdy nie wierzcie swoim oczom.
Ta dziewczyna - 1. sezon
Premiera 10 września
W tym thrillerze psychologicznym Laura (Robin Wright) ma wszystko – karierę, męża i cudownego syna, Daniela. Jednak jej idealne życie zostaje zaburzone, gdy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke), która zmienia wszystko. Laura jest przekonana, że Cherry coś ukrywa. Dziewczyna próbuje wpłynąć na Daniela, by podnieść swój status, czy Lura przesadza? Prawda to kwestia punktu widzenia.
Helluva Boss (2019) - sezony 1-2
Premiera 10 września
Ta komediowa animacja dla dorosłych widzów przedstawia perypetie, wybryki i relacje Impulsywnych Morderczych Profesjonalistów, w skrócie I.M.P – grupy demonów-zabójców z piekła, którzy zawodowo mordują ludzi na Ziemi.
Liczy się każda minuta - 2. sezon
Premiera 12 września
Minęły 24 godziny odkąd dr Ángel utknął pod gruzami i nikt nie wie, co się z nim dzieje. Służby ratunkowe zostają wstrzymane przez rząd. Pepín i studenci dołączają do wolontariuszy w zawalonej uczelni, a Camila odkrywa mroczny sekret, w który zaangażowane jest wojsko. W tym samym czasie nad wszystkimi czyha zagrożenie ponownym wstrząsem.
Pokolenie V - 2. sezon
Premiera 17 września
Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.
Amazon Prime Video - kontynuacje seriali
- Lista śmierci: Mroczny wilk - 1. sezon
- Brzydula Betty, To jeszcze nie koniec - 2. sezon
Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje
- Dish It Out (1. sezon) - premiera 5 września
Amazon Prime Video - tytuły na licencji na wrzesień 2025
RoboCop - 01.09
Był sobie kot - 01.09
Zaginiony oddział - 01.09
Wielka ucieczka (1963) - 01.09
Kalifornia - 01.09
Zwykli obywatele - 01.09
Życzenie śmierci - 01.09
Inwazja łowców ciał - 01.09
W zakolu rzeki - 01.09
Pirania - 01.09
Rozpaczliwie poszukując Susan - 01.09
Kiedy Harry poznał Sally - 01.09
Pole miłości - 01.09
Dom Gucci - 01.09
Rollerball - 01.09
Przesyłka - 01.09
Rain Man - 01.09
Bogini Partenope - 03.09
Lodowy szlak: Zmesta - 03.09
Last Breath - 05.09
Punkt przywracania - 05.09
Genialny przekręt - 08.09
Apetyt na więcej. La Cocina - 12.09
Screamboat. Krwawa mysz - wkrótce
Shadow Force - wkrótce
Druhny na medal - wkrótce
Nie oddalaj się - wkrótce
Czytaj więcej: HBO Max - nowości na 1-15 września 2025. Grupa zadaniowa, Czas mroku i inne
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1982, kończy 43 lat