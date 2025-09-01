Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2025. 2. sezon Pokolenia V, Ta dziewczyna i inne

fot. materiały prasowe

Reklama

Na Prime Video nie zabraknie wielu nowości we wrześniu. Najbardziej wyczekiwany jest 2. sezon Pokolenia V, który ponownie skupi się na obdarzonych mocami studentach Uniwersytetu Godolkina. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a bohaterowie dowiadują się o tajnym programie z lat 60. Na uwagę zasługują również nowe seriale The Runarounds i Królowa przekrętów. Z kolei warto sprawdzić Tę dziewczynę, w której występują Robin Wright i Olivia Cooke. Sprawdźcie poniżej pełną listę.

Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2025

The Runarounds

Premiera 1 września

Serial „The Runarounds” (twórcy serialu „Outer Banks”) opowiada o grupie świeżo upieczonych absolwentów liceum, którzy zakładają zespół w nadziei na ucieczkę od nudnej przyszłości, jaka ich czeka. W trakcie letniej trasy koncertowej, podczas której zespół próbuje osiągnąć sukces i spełnić niemal niemożliwe marzenie, członkowie zespołu zakochują się i wpadają w kłopoty.

fot. Prime Video

Good Luck Guys

Premiera 5 września

Dwanaścioro rozpieszczonych przez życie celebrytów i influencerów dociera na bezludną plażę w Malezji. Dobrani w duety będą walczyć o zwycięstwo w programie i 100 tysięcy złotych.

fot. Prime Video

Królowa przekrętów

Premiera 6 września

W świecie przestępców i milczących ofiar trójka oszustów walczy z chciwością ze stylem. Okradają tylko tych złych i nie szukają zemsty. Ale co jeśli przestępstwa staną się grą, a sprawiedliwość straci wartość? Witajcie w świecie Królowej Przekrętów. Poznajcie Yi-rang, czarującą liderkę, Jamesa, doświadczonego zawodowca i Gu-ho. A jeśli mowa o oszustach, nigdy nie wierzcie swoim oczom.

fot. Prime Video

Ta dziewczyna - 1. sezon

Premiera 10 września

W tym thrillerze psychologicznym Laura (Robin Wright) ma wszystko – karierę, męża i cudownego syna, Daniela. Jednak jej idealne życie zostaje zaburzone, gdy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke), która zmienia wszystko. Laura jest przekonana, że Cherry coś ukrywa. Dziewczyna próbuje wpłynąć na Daniela, by podnieść swój status, czy Lura przesadza? Prawda to kwestia punktu widzenia.

fot. Prime Video

Helluva Boss (2019) - sezony 1-2

Premiera 10 września

Ta komediowa animacja dla dorosłych widzów przedstawia perypetie, wybryki i relacje Impulsywnych Morderczych Profesjonalistów, w skrócie I.M.P – grupy demonów-zabójców z piekła, którzy zawodowo mordują ludzi na Ziemi.

fot. Amazon MGM Studios

Liczy się każda minuta

Premiera 12 września

Minęły 24 godziny odkąd dr Ángel utknął pod gruzami i nikt nie wie, co się z nim dzieje. Służby ratunkowe zostają wstrzymane przez rząd. Pepín i studenci dołączają do wolontariuszy w zawalonej uczelni, a Camila odkrywa mroczny sekret, w który zaangażowane jest wojsko. W tym samym czasie nad wszystkimi czyha zagrożenie ponownym wstrząsem.

fot. Prime Video

Pokolenie V

Premiera 17 września

Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.

Pokolenie V - 2. sezon Zobacz więcej Reklama

Amazon Prime Video - kontynuacje seriali

Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje

Dish It Out (1. sezon) - premiera 5 września

Amazon Prime Video - tytuły na licencji na wrzesień 2025

RoboCop - 01.09

Był sobie kot - 01.09

Zaginiony oddział - 01.09

Wielka ucieczka (1963) - 01.09

Kalifornia - 01.09

Zwykli obywatele - 01.09

Życzenie śmierci - 01.09

Inwazja łowców ciał - 01.09

W zakolu rzeki - 01.09

Pirania - 01.09

Rozpaczliwie poszukując Susan - 01.09

Kiedy Harry poznał Sally - 01.09

Pole miłości - 01.09

Dom Gucci - 01.09

Rollerball - 01.09

Przesyłka - 01.09

Rain Man - 01.09

Bogini Partenope - 03.09

Lodowy szlak: Zmesta - 03.09

Last Breath - 05.09

Punkt przywracania - 05.09

Genialny przekręt - 08.09

Apetyt na więcej. La Cocina - 12.09

Screamboat. Krwawa mysz - wkrótce

Shadow Force - wkrótce

Druhny na medal - wkrótce

Nie oddalaj się - wkrótce

Czytaj więcej: HBO Max - nowości na 1-15 września 2025. Grupa zadaniowa, Czas mroku i inne