Reklama
placeholder

Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2025. 2. sezon Pokolenia V, Ta dziewczyna i inne

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Prime Video na wrzesień 2025. Oto lista tytułów!
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ta dziewczyna 
nowości Prime video Pokolenie V wrzesień 2025
Prime Video - wrzesień 2025 fot. materiały prasowe
Reklama

Na Prime Video nie zabraknie wielu nowości we wrześniu. Najbardziej wyczekiwany jest 2. sezon Pokolenia V, który ponownie skupi się na obdarzonych mocami studentach Uniwersytetu Godolkina. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a bohaterowie dowiadują się o tajnym programie z lat 60. Na uwagę zasługują również nowe seriale The Runarounds i Królowa przekrętów. Z kolei warto sprawdzić Tę dziewczynę, w której występują Robin Wright i Olivia Cooke. Sprawdźcie poniżej pełną listę.

Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2025

The Runarounds - 1. sezon
Premiera 1 września

Serial „The Runarounds” (twórcy serialu „Outer Banks”) opowiada o grupie świeżo upieczonych absolwentów liceum, którzy zakładają zespół w nadziei na ucieczkę od nudnej przyszłości, jaka ich czeka. W trakcie letniej trasy koncertowej, podczas której zespół próbuje osiągnąć sukces i spełnić niemal niemożliwe marzenie, członkowie zespołu zakochują się i wpadają w kłopoty.

nullfot. Prime Video

Good Luck Guys - 2. sezon
Premiera 5 września

Dwanaścioro rozpieszczonych przez życie celebrytów i influencerów dociera na bezludną plażę w Malezji. Dobrani w duety będą walczyć o zwycięstwo w programie i 100 tysięcy złotych.

nullfot. Prime Video

Królowa przekrętów - 1. sezon
Premiera 6 września

W świecie przestępców i milczących ofiar trójka oszustów walczy z chciwością ze stylem. Okradają tylko tych złych i nie szukają zemsty. Ale co jeśli przestępstwa staną się grą, a sprawiedliwość straci wartość? Witajcie w świecie Królowej Przekrętów. Poznajcie Yi-rang, czarującą liderkę, Jamesa, doświadczonego zawodowca i Gu-ho. A jeśli mowa o oszustach, nigdy nie wierzcie swoim oczom.

nullfot. Prime Video

Ta dziewczyna - 1. sezon
Premiera 10 września

W tym thrillerze psychologicznym Laura (Robin Wright) ma wszystko – karierę, męża i cudownego syna, Daniela. Jednak jej idealne życie zostaje zaburzone, gdy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke), która zmienia wszystko. Laura jest przekonana, że Cherry coś ukrywa. Dziewczyna próbuje wpłynąć na Daniela, by podnieść swój status, czy Lura przesadza? Prawda to kwestia punktu widzenia.

nullfot. Prime Video

Helluva Boss (2019) - sezony 1-2
Premiera 10 września

Ta komediowa animacja dla dorosłych widzów przedstawia perypetie, wybryki i relacje Impulsywnych Morderczych Profesjonalistów, w skrócie I.M.P – grupy demonów-zabójców z piekła, którzy zawodowo mordują ludzi na Ziemi.

nullfot. Amazon MGM Studios

Liczy się każda minuta - 2. sezon
Premiera 12 września

Minęły 24 godziny odkąd dr Ángel utknął pod gruzami i nikt nie wie, co się z nim dzieje. Służby ratunkowe zostają wstrzymane przez rząd. Pepín i studenci dołączają do wolontariuszy w zawalonej uczelni, a Camila odkrywa mroczny sekret, w który zaangażowane jest wojsko. W tym samym czasie nad wszystkimi czyha zagrożenie ponownym wstrząsem.

nullfot. Prime Video

Pokolenie V - 2. sezon
Premiera 17 września

Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.

Pokolenie V - 2. sezon

arrow-left
Pokolenie V - 2. sezon
fot. Prime Video
arrow-right

Amazon Prime Video - kontynuacje seriali

Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje 

  • Dish It Out (1. sezon) - premiera 5 września

Amazon Prime Video - tytuły na licencji na wrzesień 2025

RoboCop - 01.09 
Był sobie kot - 01.09
Zaginiony oddział - 01.09
Wielka ucieczka (1963) - 01.09
Kalifornia - 01.09
Zwykli obywatele - 01.09
Życzenie śmierci - 01.09
Inwazja łowców ciał - 01.09
W zakolu rzeki - 01.09 
Pirania - 01.09
Rozpaczliwie poszukując Susan - 01.09
Kiedy Harry poznał Sally - 01.09
Pole miłości - 01.09
Dom Gucci - 01.09
Rollerball - 01.09
Przesyłka - 01.09
Rain Man - 01.09
Bogini Partenope - 03.09
Lodowy szlak: Zmesta - 03.09
Last Breath - 05.09
Punkt przywracania - 05.09
Genialny przekręt - 08.09
Apetyt na więcej. La Cocina - 12.09 
Screamboat. Krwawa mysz - wkrótce
Shadow Force - wkrótce
Druhny na medal - wkrótce
Nie oddalaj się - wkrótce

Czytaj więcej: HBO Max - nowości na 1-15 września 2025. Grupa zadaniowa, Czas mroku i inne

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ta dziewczyna 
nowości Prime video Pokolenie V wrzesień 2025
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

Oceń

2025
The Runarounds Dramat
2025
Królowa przekrętów
Królowa przekrętów Komedia

8,0

2025
Lista śmierci: Mroczny wilk
Oglądaj TERAZ Lista śmierci: Mroczny wilk Dramat

6,4

2024
Oglądaj TERAZ Good Luck Guys Poland Reality show

6,6

2024
Brzydula Betty, To jeszcze nie koniec
Oglądaj TERAZ Brzydula Betty, To jeszcze nie koniec Komedia

7,1

2024
Liczy się każda minuta
Liczy się każda minuta Dramat

7,7

2023
Pokolenie V
Oglądaj TERAZ Pokolenie V Przygodowy

Najnowsze

1 Zamach na papieża
-

Ostatni wspólny film Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego nadchodzi! Fragment Zamachu na papieża

2 Ród Guinnesów
-

Twórca Peaky Blinders przygotował kolejny hit? Zwiastun serialu Ród Guinnesów

3 Wednesday, 2. sezon, część 2. - 3 września (Netflix)
-

Netflix - nowości na wrzesień 2025. Wednesday, Szybcy i wściekli i 1670

4 Wednesday
-

Oto Lady Gaga w 2. sezonie Wednesday! Netflix opublikował zdjęcie

5 Marvel - Tony Stark - Spider-Man
-

Zakończenie Avengers: Doomsday wg AI. Wizualny koszmar, ale pomysł wzrusza do łez

6 Dwayne Johnson
-

Dwayne Johnson przyznał, że nie wszystkie jego filmy były dobre. O tej roli marzył od dawna

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e167

Moda na sukces

s42e227

Ridiculousness

s42e228

Ridiculousness

s42e229

Ridiculousness

s42e230

Ridiculousness

s38e159

Zatoka serc

s27e23

Big Brother (US)

s35e06

Ekipa z Essex
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zendaya
Zendaya

ur. 1996, kończy 29 lat

Boyd Holbrook
Boyd Holbrook

ur. 1981, kończy 44 lat

Lara Pulver
Lara Pulver

ur. 1980, kończy 45 lat

Ludwig Göransson
Ludwig Göransson

ur. 1984, kończy 41 lat

Zoe Lister
Zoe Lister

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV