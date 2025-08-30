Serial Prime Video anulowany po 1. sezonie. Co teraz?

fot. Prime Video

Reklama

Czy to koniec Motorheads? Niekoniecznie. Zdeterminowani fani walczą o wznowienie serialu na X i TikToku, a producenci – za zgodą Amazona – wycofali serial i zaczęli rozmowy z potencjalnymi nowymi nabywcami, jak twierdzą źródła prestiżowego portalu Deadline. To znaczy, że tytuł ma szansę zostać uratowany przez inny serwis streamingowy.

Producent wykonawczy serialu Jason Seagraves wydał oświadczenie dla Deadline. „Choć jesteśmy rozczarowani, że serial Motorheads nie będzie kontynuowany w Prime Video, to nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego, co stworzył nasz zespół” – można przeczytać w jego fragmencie. Seagraves podziękował również fanom za wsparcie.

Dlaczego Motorheads nie odniosło dużego sukcesu? Serial należy go gatunku YA, który jest obecnie bardzo popularny, co widać po sukcesie takich produkcji jak Tego lata stałam się piękna, Maxton Hall i Culpa. Sęk w tym, że wspomniane tytuły został oparte na bestsellerowych książkach, przez co zaczynały już z bazą lojalnych fanów, a Motorheads zaczynało od zera.

Mimo to, dane pokazują, że większość widzów, która zdecydowała się obejrzeć produkcję, została z nią do końca. Serial zebrał również dobre recenzje i wiernych widzów. Najwyraźniej jednak ogólna liczba widzów była niezadowalająca dla Prime Video.