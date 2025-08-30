Serial Prime Video anulowany po 1. sezonie. Co teraz?
Prime Video zdecydowało się nie przedłużać młodzieżowego serialu Motorheads o kolejny sezon. Decyzja zapadła ponad trzy miesiące po tym, jak produkcja zadebiutowała z dziesięcioma odcinkami 20 maja 2025 roku. Co teraz?
Czy to koniec Motorheads? Niekoniecznie. Zdeterminowani fani walczą o wznowienie serialu na X i TikToku, a producenci – za zgodą Amazona – wycofali serial i zaczęli rozmowy z potencjalnymi nowymi nabywcami, jak twierdzą źródła prestiżowego portalu Deadline. To znaczy, że tytuł ma szansę zostać uratowany przez inny serwis streamingowy.
Producent wykonawczy serialu Jason Seagraves wydał oświadczenie dla Deadline. „Choć jesteśmy rozczarowani, że serial Motorheads nie będzie kontynuowany w Prime Video, to nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego, co stworzył nasz zespół” – można przeczytać w jego fragmencie. Seagraves podziękował również fanom za wsparcie.
Dlaczego Motorheads nie odniosło dużego sukcesu? Serial należy go gatunku YA, który jest obecnie bardzo popularny, co widać po sukcesie takich produkcji jak Tego lata stałam się piękna, Maxton Hall i Culpa. Sęk w tym, że wspomniane tytuły został oparte na bestsellerowych książkach, przez co zaczynały już z bazą lojalnych fanów, a Motorheads zaczynało od zera.
Mimo to, dane pokazują, że większość widzów, która zdecydowała się obejrzeć produkcję, została z nią do końca. Serial zebrał również dobre recenzje i wiernych widzów. Najwyraźniej jednak ogólna liczba widzów była niezadowalająca dla Prime Video.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1972, kończy 53 lat