Wojna w Wietnamie z dinozaurami. Gdzie obejrzeć film w Polsce online?
Primitive War to głośno komentowany film z Australii, który zabiera widza do wojny w Wietnamie, jakiej jeszcze nie widzieli. Żołnierze muszą mierzyć się z dinozaurami w nieoczywistym widowisku. Gdzie obejrzeć? Premiera odbyła się w Polsce w streamingu.
Premiera Primitive War w Polsce! Film trafił do naszego kraju z pominięciem kin i od razu jest dostępny na platformach streamingowych. Gdzie obejrzeć online? W newsie podam Wam listę platform i ceny za dostęp do wersji cyfrowej. Polski tytuł filmu o dinozaurach na wojnie w Wietnamie to Wojna o przetrwanie.
Wojna o przetrwanie online - gdzie oglądać?
Oto lista platform i cen:
- CANAL+ – wypożyczenie za 17,99 zł.
- Megogo – wypożyczenie za 17,90 zł.
- Cineman – wypożyczenie za 17,90 zł.
- Play – wypożyczenie za 19 zł.
- WP Pilot – wypożyczenie za 17,99 zł.
- Rakuten – wypożyczenie za 17,90 zł, kupno za 59,99 zł.
- Sklep Amazon Prime Video – wypożyczenie za 14,99 zł, kupno za 49,99 zł.
- Polsat Box Go – wypożyczenie za 20 zł.
- Player – wypożyczenie za 18 zł.
Wojna o przetrwanie - o czym jest film?
Fabuła filmu Primitive War toczy się w 1968 roku, w ogarniętym wojną Wietnamie. Drużyna amerykańskich żołnierzy dostaje misję odnalezienia zaginionego oddziału Zielonych Beretów. Podczas poszukiwań natrafiają na ślady masakry – szybko okazuje się, że za krwawą zagadką nie stoją ludzie, lecz dinozaury.
W obsadzie znaleźli się: Jeremy Piven, Ryan Kwanten, Tricia Helfer, Nick Wechsler, Ana Thu Nguyen oraz Jake Ryan. Seria książkowa liczy trzy tomy, więc jeśli film okaże się sukcesem, możliwe są kolejne ekranizacje.
