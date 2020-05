Prince of Persia: Redemption - zobacz wideo z anulowanej gry

W sieci pojawiło się wideo, które prezentuje grę Prince of Persia: Redemption. Niestety, nie jest to zapowiedź nowej odsłony serii, ale materiał z anulowanego projektu z 2012 roku. Wideo wygląda bardzo efektownie i zawiera elementy charakterystyczne dla cyklu, takie jak dynamiczna walka oraz możliwość manipulacji czasem, pozwalająca na przykład na cofnięcie otrzymanych wcześniej obrażeń.

Co ciekawe, chociaż całość wygląda jak gameplay, to tak naprawdę mamy tu do czynienia z pre-renderowanym wideo. Informację te ujawnił Jonathan Cooper, animator zatrudniony wcześniej w Ubisoft Montreal. Dodaje on też, że wydawca jest skłonny do anulowania gier z tej serii z uwagi na potencjalnie mniejsze zarobki.

Niestety Ubisoft z reguły częściej anuluje kolejne części Prince of Persia, a nie inne tytuły, bo twórca serii, Jordan Mechner, nadal ma prawa do marki, przez co zyski są niższe – czytamy w tweecie Coopera.

Redaktorzy serwisu Kotaku zwrócili się z prośbą do Ubisoftu o komentarz w tej sprawie, jednak nie uzyskali żadnych konkretów na temat Redemption, ani też ewentualnego powrotu Księcia Persji w przyszłości.