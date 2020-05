The Last of Us: Part II wygląda olśniewająco. Zobacz nowe screeny z gry

Zamieszanie wokół premiery The Last of Us: Part II sprawiło, że tytuł w ostatnich dniach nie schodził z czołówek serwisów branżowych. Sony wykorzystuje ten fakt i podsyca apetyt na nadchodzącą premierę. Najpierw opublikowano informację mówiącą o tym, że gra jest gotowa, później przyszedł czas na zwiastun gry. Teraz wydawca publikuje kolejne screeny, wśród których znalazły się m.in. kadry z niedawnego materiału wideo.

Zrzuty ekranu potwierdzają, że będziemy mieli do czynienia z jedną z najpiękniejszych gier tej generacji konsol. Ilość widocznych na nich detali robi ogromne wrażenie, a modele postaci wypadają bardzo realistycznie. Zobaczcie sami.

The Last of Us: Part II

W The Last of Us: Part II zagramy już 19 czerwca. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 4.