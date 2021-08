Problem trzech ciał: Eiza Gonzalez w sci-fi twórców Gry o tron

źródło: Materiały prasowe

Właśnie trwają negocjacje szczegółów kontraktu pomiędzy Eizą Gonzalez i znanymi współtwórcami serialu HBO Gra o tron. Oznacza to, że przyjęła rolę i trzeba dopracować formalności. Aktorka znana z Baby Driver oraz produkcji Netflixa z 2021 roku O wszystko zadbam, ma szanse zmierzyć się z nowym wyzwaniem. Tym razem chodzi o serial science fiction Problem trzech ciał, na podstawie książki autorstwa Liu Cixin o tym samym tytule. Za jego adaptacje odpowiedzialni są David Benioff i D.B. Weiss. Jest to pierwszy serial pary producentów po zakończeniu zdjęć do Gry o Tron.

Pierwsza część z serii powieści Cixina opowiada historię Ye Wenjie, która po śmierci ojca z rąk Czerwonej Gwardii, próbuje pomóc kosmitom w inwazji na Ziemię. W czasie Rewolucji Kulturalnej, rozpoczyna planowanie różnych sposobów na przyjęcie istot pozaziemskich. To właśnie o rolę Ye Wenjie prawdopodobnie chodzi w przypadku Gonzalez.

Serial również wyprodukuje oraz napisze Alexander Woo, współtwórca serialu The Terror: Infamy. W ekipie producentów wykonawczych serialu znajdą się też członkowie zespołu odpowiedzialnego za uniwersum trzech ciał: Lin Qi, prezes posiadaczy praw oraz wiceprezes Zhao Jilong, wraz z Bernadette Caulfield, producentką wykonawczą Gry of Tron.

Data premiery nie jest znana.