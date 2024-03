Problem trzech ciał - Barack Obama mógł zagrać w serialu. Znamy plan na kolejne sezony

Netflix

Premiera serialu Problem trzech ciał zbliża się wielkimi krokami. Choć produkcja zadebiutuje na platformie Netflix w najbliższy czwartek, jej twórcy, David Benioff i D.B. Weiss, wcześniej odpowiadający za Grę o tron, już teraz dzielą się pomysłami na 2. i kolejne sezony ekranowej opowieści - przypomnijmy, że jest ona adaptacją złożonego z 3 tomów cyklu Wspomnienia o przeszłości Ziemi autorstwa Cixina Liu. Showrunnerzy w rozmowie z serwisem Collider zdradzili, że w zasadzie już rozpoczęli pracę nad następną odsłoną serii:

Jeśli chodzi o 2. sezon, mamy już coś znacznie więcej niż tylko ogólny pomysł. Jesteśmy nie na wstępnym etapie, ale o wiele dalej w kwestii realizacji naszego planu. (...) W trzeciej książce jest mnóstwo niesamowitych punktów orientacyjnych - sceny, sytuacje, wydarzenia, bardzo wyraźne. Choć nie jesteśmy do końca pewni, w jaki sposób bohaterowie dotrą do tych punktów, wiemy, że muszą to zrobić.

Twórcy produkcji nie wykluczają, że cały serial - o ile Netflix zdecyduje o powstaniu kolejnych części - może liczyć więcej niż 3 sezony:

Trzecia książka jest naprawdę długa. Mniej więcej dwa razy dłuższa niż dwie poprzednie. Może to będzie jeden sezon, może dwa. Myślimy, że potrzebowalibyśmy trzech lub czterech sezonów, by opowiedzieć całą historię.

Showrunnerzy wyrażają nadzieję, że Problem trzech ciał w kwestii odbioru okaże się ostatecznie "tak wielki jak Gra o tron".

Barack Obama mógł zagrać w Problemie trzech ciał

Inny z twórców produkcji, Alexander Woo, w rozmowie z USA Today zdradził, że w ramach gościnnego występu mógł w niej pojawić się Barack Obama, który zagrałby na ekranie samego siebie - przypomnijmy, że były prezydent Stanów Zjednoczonych niejednokrotnie okazywał swój zachwyt nad książkami Liu. Polityk ostatecznie odmówił; jak przedstawia to Woo:

Gdy próbowaliśmy go pozyskać, przesłał nam krótką, zabawną notatkę. To było coś w stylu: "Na wypadek gdyby kiedykolwiek doszło do prawdziwej inwazji obcych, powinienem przygotować się i oszczędzić właśnie na ten potencjalny kryzys".

