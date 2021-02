Proces Siódemki z Chicago - Netflix udostępnił tymczasowo film za darmo na YouTube

Netflix

Proces Siódemki z Chicago to produkcja Netflixa w reżyserii Aarona Sorkina. Film zebrał świetne recenzje wśród krytyków i typowany jest do zdobycia kilku nagród na nadchodzących Oscarach. Netflix postanowił wypuścić film do serwisu YouTube całkowicie za darmo. Oglądać dzieło Sorkina można do jutra. Niestety wideo nie zawiera polskich napisów.

W obsadzie filmu znaleźli się Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Frank Langella, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong oraz Michael Keaton. Proces Siódemki z Chicago to film oparty prawdziwych wydarzeniach które miały miejsce w 1968 roku. W zamyśle pokojowy protest zorganizowany podczas krajowej konwencji amerykańskiej Partii Demokratycznej zamienia się w brutalną walkę z siłami policji i gwardii narodowej. Organizatorzy demonstracji, w tym między innymi Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, zostają oskarżeni o zawiązanie spisku w celu wywołania zamieszek. Proces, który był konsekwencją tego oskarżenia, zapisał się na zawsze w historii sądownictwa.

Zobaczcie film: