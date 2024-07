fot. materiały prasowe

Reklama

Nadchodzący serial, Agatha All Along, będzie "naprawdę przerażający" - tak przynajmniej twierdzi jeden z najistotniejszych kierowników i producentów Marvel Studios. Brad Winderbaum, szef ds. streamingu, pojawił się w podcaście portalu The Playlist, w którym zdradził parę szczegółów dotyczących produkcji Disney+.

- Agatha jest naprawdę zabawna, ale jednocześnie bardzo przerażająca. I robi się trochę dramatycznie. Jest niesamowitą antybohaterką. Zanurza cię w zabawie Halloween i zanim się zorientujesz, zaczniesz płakać. To marvelowy rodzaj strachu. Jest serialem Halloweenowym, w którym są śmiertelne stawki. To przyjemna przejażdżka, ale równie niebezpieczna.

fot. materiały prasowe

Agatha All Along - co wiadomo?

Za sterami stoi Jac Schaeffer, twórczyni serialu WandaVision. Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą.

Do obsady należą Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili oraz Maria Dizzia.

Serial zadebiutuje 18 września z dwoma epizodami na platformie streamingowej Disney+. Kolejne będą emitowane co tydzień.

Zobacz także:

MCU - najważniejsze postacie z 4. fazy

Oto bohaterowie, bez których 4. faza MCU nie byłaby taka sama. Wśród nich znalazła się również Agatha Harkness. Zobaczcie, czy znacie pozostałych.