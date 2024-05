Serial MCU Agatha ma datę premiery i logo. Ostateczny tytuł ogłoszony!

fot. materiały prasowe

Problem z ciągłymi zmianami tytułów serialu polegał na tym, że nie były one oficjalne ogłaszane przez Marvel Studios. Ostatni tytuł, o którym słyszeliśmy wrzucił jedno z lokalnych kont Marvela i potem post został usunięty. Zawsze przeciekowi towarzyszyła grafika z logiem i przeważnie jakoś one wyciekały ze strony Marvela. Teraz Marvel Studios ostatecznie opublikowało oficjalne logo i teaserowe wideo, który już nie pozostawia wątpliwości: Agatha All Along to oficjalny tytuł. Nawiązuje on do piosenki o czarownicy, którą związana była z twistem w WandaVision. Premiera odbędzie się 18 września w Disney+ - na start dwa odcinki. Kolejne co tydzień.

Wcześniej spekulowano, że te wszystkie tytuły, które do tej pory się pojawiały będą tytułami poszczególnych odcinków. Nie jest to jednak potwierdzone, a teoria o tym, że Marvel Studios bawił się z widzami zbijając ich z tropu zaczyna przeważać.

Agatha All Along - teaserowe wideo

Opublikowano nowe oficjalne logo, które odchodzi od generycznych i nudnych grafik, jakie w ostatnich latach MCU serwowało. Co ciekawe zdradza ono, że Marvel Entertainment wskrzesiło szyld Marvel Television, który został zamknięty w 2019 roku. Najwyraźniej seriale MCU od tej pory będą pod nim wydawane.

Aktorzy podczas rozmów z dziennikarzami zapowiadali, że serial wygląda wizualnie jak film za 100 mln dolarów. Dodają też, że ma być głęboki fabularnie i zabawny. Zdradzili, że bardzo dużo opierali się na praktycznych rozwiązaniach, nie efektach komputerowych. Za sterami stoi Jac Schaeffer od WandaVision.