Program Skyborg w locie. Skynet źle się kojarzył?

fot. U.S. Air Force photo by Alex R. Lloyd

Miła informacja dla tych, którzy wyczekują zagłady z rąk AI w stylu Terminatora – koncern zbrojeniowy Lockheed Martin ogłosił, że sztuczna inteligencja przez 17 godzin pilotowała zaawansowany odrzutowiec testowy oparty na myśliwcu F-16 Fighting Falcon. To pierwszy raz, gdy SI została w ten sposób wykorzystana w samolocie taktycznym. A przynajmniej pierwszy, o którym wiemy.

Samolot Lockheed Martin VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft) X-62A, stworzony przez laboratorium badawcze Skunk Works we współpracy z firmą Calspan, jest wyposażony w oprogramowanie, które pozwala mu naśladować charakterystykę działania innych samolotów. W grudniu samolot przez 17 godzin był pilotowany przez AI w ramach testów przeprowadzonych przez US Air Force Test Pilot School (USAF TPS) w bazie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Edwards w Kalifornii.

fot. Lockheed Martin

VISTA pozwoli nam na równoległe rozwijanie i testowanie najnowocześniejszych technik sztucznej inteligencji z nowymi projektami pojazdów bezzałogowych” – powiedział w oświadczeniu dyrektor badań USAF TPS, dr M. Christopher Cotting. „To podejście, w połączeniu z ukierunkowanymi testami na nowych systemach pojazdów w miarę ich produkcji, szybko rozwinie autonomię platform bezzałogowych i pozwoli nam dostarczyć taktycznie istotne wsparcie naszym żołnierzom.

Siły Powietrzne USA niedawno zmodernizowały VISTA X-62A systemami opracowanymi w ramach projektu Skyborg przez Lockheeda – Model Following Algorithm (MFA) oraz System for Autonomous Control of the Simulation (SACS), które integrują się z VISTA, dzięki czemu może on przeprowadzać zaawansowane testy lotów, które koncentrują się na autonomii i AI.

Oprócz możliwości autonomicznego lotu, VISTA X-62A ma również kamerę o wysokiej rozdzielczości, kompaktowe rozmiary, lekką konstrukcję i jest na tyle wszechstronny, że może być wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań, w tym w badaniach naukowych, nadzorze, rekonesansie, monitorowaniu środowiska i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Lockheed Martin twierdzi, że od dziesięcioleci stosuje i wdraża technologie AI, aby pomóc swoim klientom zmaksymalizować wydajność, bezpieczeństwo i świadomość operacyjną. Firma twierdzi, że jej wdrożenia zapewniają użytkownikom kontrolę, jednocześnie umożliwiając im bycie bezpieczniejszymi, bardziej efektywnymi i mogącymi lepiej skupić się na zadaniach wyższego rzędu.

Informacje o tworzeniu bezzałogowych, sterowanych przez AI pojazdów wojskowych zawsze będą budzić obawy. Elon Musk jest jednym z setek ekspertów AI, którzy wcześniej wezwali do zakazu „zabójczych robotów”. W 2019 roku armia odpowiedziała na te obawy, nalegając, że ostateczna decyzja o zaangażowaniu celu spoczywa na ludziach, a nie maszynach. Sam program Skyborg ma zaś stworzyć sterowanych przez AI skrzydłowych dla samolotów bojowych pilotowanych przez ludzi.