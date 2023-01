Taktyczne gogle AR od Microsoftu za słabe dla US Army

fot. Microsoft/DoD

Kontrowersyjna umowa między Microsoftem a armią amerykańską na zakup 6 900 zestawów gogli rozszerzonej rzeczywistości opartych na HoloLens kosztem 400 milionów dolarów została zablokowana przez kongres. Na pocieszenie zatwierdzone zostało 40 milionów dolarów dla Microsoftu na zbudowanie nowej, ulepszonej wersji, której żołnierze nie będą nienawidzić.

Dla przypomnienia, Microsoft otrzymał kontrakt o wartości 480 milionów dolarów na dostarczenie armii amerykańskiej zestawów słuchawkowych Integrated Visual Augmentation System (IVAS) w 2018 roku. Urządzenia te łączą wysokiej rozdzielczości czujniki noktowizyjne, termiczne oraz czujniki noszone przez żołnierzy w jednym wyświetlaczu przeziernym. Zasilane przez usługi w chmurze Microsoft Azure, wykorzystują również rzeczywistość rozszerzoną i uczenie maszynowe, aby stworzyć środowisko szkoleniowe w rozszerzonej rozdzielczości.

IVAS

Początkowa umowa została rozszerzona w marcu 2021 roku, zapewniając, że w ciągu dekady Microsoft dostarczy sfinalizowane wersje produkcyjne, części zamienne oraz wsparcie w transakcji potencjalnie wartej miliardy dolarów.

Jednak umowa z IVAS od początku była najeżona problemami. Pojawiły się opóźnienia, które przesunęły realizację zamówienia na prototypy o rok, a także ostrzeżenie z agencji nadzorującej Departament Obrony, że cała sprawa może być stratą pieniędzy podatników. A co najbardziej niepokojące, także raporty, że żołnierze nienawidzą ich, ponieważ mogą powodować bóle głowy, zmęczenie oczu i nudności. Takie objawy stwierdziło 80% testerów w ciągu trzech godzin od rozpoczęcia użytkowania – i to nawet nie wspominając o tym, że urządzenie nie spełnia podstawowych funkcji. Jeden z testerów stwierdził, że przez błędy konstrukcyjne zestawy mogą nawet doprowadzić do śmierci personelu wojskowego.

W podsumowaniu środków na obronę Stanów Zjednoczonych (PDF) pojawia się informacja, że program IVAS nie otrzyma 400 milionów dolarów, o które wnioskowała armia, aby kupić 6900 zestawów. Zamiast tego otrzyma 40 milionów dolarów, które pójdą na rozwój nowej, lepszej wersji.

W zeszłym miesiącu armia ogłosiła, że złoży zamówienia na gotowe zestawy gogli IVAS w wersji 1.2 „po kwalifikacjach i testach operacyjnych”.

Armia zamówiła już 5 tys. sztuk IVAS i przekazała Microsoftowi 125 mln dolarów na stworzenie poprawionego modelu. Nadal planuje wydać nawet do 21,9 miliarda dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat na aż 121 tysięcy zestawów.

Microsoft nie wydaje się zmartwiony decyzją kongresu. Rzecznik korporacji powiedział The Register:

Etapy budowania i testowania IVAS są krytyczną częścią procesu rozwoju urządzenia. Ostatecznie, ten etap pomoże nam dopracować i ulepszyć technologię, aby zapewnić niezrównaną ochronę i możliwości amerykańskim żołnierzom.